Üçüncü kez kansere yakalanmıştı! Özkan Uğur aylar sonra MFÖ konserinde hayranlarıyla buluştu
Üçüncü kez kansere yakalanan Özkan Uğur, aylar sonra MFÖ konserinde hayranlarıyla buluştu. 68 yaşındaki sanatçının geri dönmesiyle ilgili Mazhar Alanson, "Neşemiz geldi. Birimiz eksik olunca olmuyor" dedi.
Geçtiğimiz aylarda üçüncü kez kansere yakalanan ve sahnelere ara veren Özkan Uğur, önceki akşam uzun bir aradan sonra yeniden sahnedeydi.
Kuruçeşme Açıkhava'daki MFÖ konserinde yeniden grup üyeleri Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile aynı sahneyi paylaşan usta sanatçı, sahneye çıkar çıkmaz alkış yağmuruna tutuldu.
Sevenlerinin tüm şarkılarına eşlik ettiği gecede MFÖ, "Sizin söylemenize hasret kalmışız, üçümüzün söylemesine hasret kalmışız" sözleriyle mutluluklarını dile getirdiler.
Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Özkan Uğur, sağlık durumuyla ilgili "Tedavi süreci olumlu gidiyor.Sahneye çıkmamda hiçbir engel yok. Her şey güzel gidiyor" diyerek sevenlerinin içini bir kez daha rahatlattı.
Fuat Güner ise "Özkan'sız konserlerimiz olmuyordu. Biz de yapmıyorduk zaten. Şimdi geldi" derken Mazhar Alanson, mutluluğunu şöyle dile getirdi:
ÖZKAN'SIZ OLMUYOR
"Özkan geldi diye çok mutluyuz. Birimiz eksik olunca olmuyor. Nihayet neşemiz geldi."