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Üçüncü kez kansere yakalanmıştı! Özkan Uğur aylar sonra MFÖ konserinde hayranlarıyla buluştu

Üçüncü kez kansere yakalanan Özkan Uğur, aylar sonra MFÖ konserinde hayranlarıyla buluştu. 68 yaşındaki sanatçının geri dönmesiyle ilgili Mazhar Alanson, "Neşemiz geldi. Birimiz eksik olunca olmuyor" dedi.

18.08.2022 07:02 - Son Güncelleme: 18.08.2022 07:02
Üçüncü kez kansere yakalanmıştı! Özkan Uğur aylar sonra MFÖ konserinde hayranlarıyla buluştu

Geçtiğimiz aylarda üçüncü kez kansere yakalanan ve sahnelere ara veren Özkan Uğur, önceki akşam uzun bir aradan sonra yeniden sahnedeydi.

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Üçüncü kez kansere yakalanmıştı! Özkan Uğur aylar sonra MFÖ konserinde hayranlarıyla buluştu

Kuruçeşme Açıkhava'daki MFÖ konserinde yeniden grup üyeleri Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile aynı sahneyi paylaşan usta sanatçı, sahneye çıkar çıkmaz alkış yağmuruna tutuldu.

Üçüncü kez kansere yakalanmıştı! Özkan Uğur aylar sonra MFÖ konserinde hayranlarıyla buluştu

Sevenlerinin tüm şarkılarına eşlik ettiği gecede MFÖ, "Sizin söylemenize hasret kalmışız, üçümüzün söylemesine hasret kalmışız" sözleriyle mutluluklarını dile getirdiler.

Üçüncü kez kansere yakalanmıştı! Özkan Uğur aylar sonra MFÖ konserinde hayranlarıyla buluştu

Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Özkan Uğur, sağlık durumuyla ilgili "Tedavi süreci olumlu gidiyor.Sahneye çıkmamda hiçbir engel yok. Her şey güzel gidiyor" diyerek sevenlerinin içini bir kez daha rahatlattı.

Üçüncü kez kansere yakalanmıştı! Özkan Uğur aylar sonra MFÖ konserinde hayranlarıyla buluştu

Fuat Güner ise "Özkan'sız konserlerimiz olmuyordu. Biz de yapmıyorduk zaten. Şimdi geldi" derken Mazhar Alanson, mutluluğunu şöyle dile getirdi:

Üçüncü kez kansere yakalanmıştı! Özkan Uğur aylar sonra MFÖ konserinde hayranlarıyla buluştu

ÖZKAN'SIZ OLMUYOR
"Özkan geldi diye çok mutluyuz. Birimiz eksik olunca olmuyor. Nihayet neşemiz geldi."

Üçüncü kez kansere yakalanmıştı! Özkan Uğur aylar sonra MFÖ konserinde hayranlarıyla buluştu

Biletleri günler öncesinden tükenen konserlerinde binlerce müziksevere unutamayacakları bir gece yaşatan efsanelerin sahnesinde yaşanan coşku görülmeye değerdi.

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