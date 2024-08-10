Babası İbrahim Tatlıses 'ten şiddet gördüğünü ima eden bir paylaşımda bulunan Dilan Çıtak , bu defa ağlayarak yaşadıklarını anlattı. Bir programa bağlanan Çıtak, "Bugüne kadar konuşursam ortalık çok karışır diye, sanatçı kimliğime zarar gelir diye konuşmadım.

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Ben bir bedel ödediysem herkes ödeyecek. Tatlıses soyadını aldıktan sonra beni seven kadar sevmeyen de oldu. Bir sürü insan iş anlaşmasını feshetti. Tatlıses soyadının benim yaptığım müziğe hiçbir faydası yok. Çok büyük markaların masasından kaldırıldım. Sırf insanlar Tatlıses ile çalışmak istemedikleri için. Şu an için maddi bir talebim yok. Ama bir bedel ödedim, tabii ki mirasçıyım" dedi.