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Sihirli Annem’in yıldızları Londra’da buluştu! Zeynep Özkaya ile Gizem Güven’den İnci Türkay’a ziyaret

Sihirli Annem dizisinde Ceren ve Çilek karakterlerini canlandıran Gizem Güven ile Zeynep Özkaya, Betüş rolüyle izleyici karşısına çıkan İnci Türkay'ı Londra'da ziyaret etti. O anları ölümsüzleştiren ünlü isimler, birlikte verdikleri pozu Instagram'da yayınladı. Art arda paylaşımlar yapan Güven, "Zaman geriye aksın ve bir süre öyle kalsın" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 12:49 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 13:20
Sihirli Annem’in yıldızları Londra’da buluştu! Zeynep Özkaya ile Gizem Güven’den İnci Türkay’a ziyaret

Bir dönme damga vuran dizi Sihirli Annem'in Betüş, Ceren ve Çilek'i yıllar sonra Londra'da buluştu.

Sihirli Annem’in yıldızları Londra’da buluştu! Zeynep Özkaya ile Gizem Güven’den İnci Türkay’a ziyaret
Sihirli Annem'in yıldızları Londra'da buluştu!

Zeynep Özkaya ve Gizem Güven, Sihirli Annem dizisinde annelerini oynayan ve şimdilerde İngiltere'de yaşayan İnci Türkay'ı Londra'da ziyaret etti.

Sihirli Annem’in yıldızları Londra’da buluştu! Zeynep Özkaya ile Gizem Güven’den İnci Türkay’a ziyaret

O anları ölümsüzleştiren ünlü isimler, birlikte verdikleri pozu Instagram'da yayınladı. Art arda paylaşımlar yapan Güven, "Zaman geriye aksın ve bir süre öyle kalsın" ifadelerini kullandı.

Sihirli Annem’in yıldızları Londra’da buluştu! Zeynep Özkaya ile Gizem Güven’den İnci Türkay’a ziyaret

Hem video hem de fotoğraflar yayınlayan Gizem Güven, İnci Türkay ile verdikleri bir pozun altına "Sihirli annemize kavuştuk" notunu ekledi.

Sihirli Annem’in yıldızları Londra’da buluştu! Zeynep Özkaya ile Gizem Güven’den İnci Türkay’a ziyaret

İşte Gizem Güven'in İnci Türkay ve Zeynep Özkaya ile yaptığı o paylaşımlar...

Sihirli Annem’in yıldızları Londra’da buluştu! Zeynep Özkaya ile Gizem Güven’den İnci Türkay’a ziyaret

İnci Türkay, Gizem Güven ve Zeynep Özkaya

Sihirli Annem’in yıldızları Londra’da buluştu! Zeynep Özkaya ile Gizem Güven’den İnci Türkay’a ziyaret

İnci Türkay, Gizem Güven ve Zeynep Özkaya

Sihirli Annem’in yıldızları Londra’da buluştu! Zeynep Özkaya ile Gizem Güven’den İnci Türkay’a ziyaret

İnci Türkay ve Zeynep Özkaya

Sihirli Annem’in yıldızları Londra’da buluştu! Zeynep Özkaya ile Gizem Güven’den İnci Türkay’a ziyaret

İnci Türkay, Gizem Güven ve Zeynep Özkaya

Sihirli Annem’in yıldızları Londra’da buluştu! Zeynep Özkaya ile Gizem Güven’den İnci Türkay’a ziyaret

Gizem Güven