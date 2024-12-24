Sihirli Annem’in yıldızları Londra’da buluştu! Zeynep Özkaya ile Gizem Güven’den İnci Türkay’a ziyaret

Bir dönme damga vuran dizi Sihirli Annem'in Betüş, Ceren ve Çilek'i yıllar sonra Londra'da buluştu.

O anları ölümsüzleştiren ünlü isimler, birlikte verdikleri pozu Instagram'da yayınladı. Art arda paylaşımlar yapan Güven, "Zaman geriye aksın ve bir süre öyle kalsın" ifadelerini kullandı.

Hem video hem de fotoğraflar yayınlayan Gizem Güven, İnci Türkay ile verdikleri bir pozun altına "Sihirli annemize kavuştuk" notunu ekledi.