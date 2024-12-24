Sihirli Annem’in yıldızları Londra’da buluştu! Zeynep Özkaya ile Gizem Güven’den İnci Türkay’a ziyaret

Bir dönme damga vuran dizi Sihirli Annem'in Betüş, Ceren ve Çilek'i yıllar sonra Londra'da buluştu.
Zeynep Özkaya ve Gizem Güven, Sihirli Annem dizisinde annelerini oynayan ve şimdilerde İngiltere'de yaşayan İnci Türkay'ı Londra'da ziyaret etti.
O anları ölümsüzleştiren ünlü isimler, birlikte verdikleri pozu Instagram'da yayınladı. Art arda paylaşımlar yapan Güven, "Zaman geriye aksın ve bir süre öyle kalsın" ifadelerini kullandı.
Hem video hem de fotoğraflar yayınlayan Gizem Güven, İnci Türkay ile verdikleri bir pozun altına "Sihirli annemize kavuştuk" notunu ekledi.
İşte Gizem Güven'in İnci Türkay ve Zeynep Özkaya ile yaptığı o paylaşımlar...
İnci Türkay, Gizem Güven ve Zeynep Özkaya
İnci Türkay ve Zeynep Özkaya
İnci Türkay, Gizem Güven ve Zeynep Özkaya
Gizem Güven