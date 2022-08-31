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Haberler Saklambaç Sezer Dermenci ile evli olan Ivana Sert'ten eski eşi Yurdal Sert'i şoke eden hamle! Oğlu Ateş'i...

Sezer Dermenci ile evli olan Ivana Sert'ten eski eşi Yurdal Sert'i şoke eden hamle! Oğlu Ateş'i...

İvana Sert, şimdiki eşi Sezer Dermenci ile oğlunun güçlü bağından çok etkilendi. Eski eşi Yurdal Sert'in 'babalık görevini' yerine getirmediğini düşünen ikoncan, iddiaya göre Ateş'i Dermenci'nin nüfusuna geçirmek için mahkemeye gidecek.

31.08.2022 06:58 - Son Güncelleme: 31.08.2022 06:58
Sezer Dermenci ile evli olan Ivana Sert’ten eski eşi Yurdal Sert’i şoke eden hamle! Oğlu Ateş’i...

2001'de olaylı bir şekilde boşanan İvana Sert ve iş adamı Yurdal Sert, kısa bir süre öncesine kadar yine adliye koridorlarındaydı.

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Sezer Dermenci ile evli olan Ivana Sert’ten eski eşi Yurdal Sert’i şoke eden hamle! Oğlu Ateş’i...

İkoncanın açtığı mal rejimi ve oğlu için talep ettiği nafaka davasında karar Haziran ayında çıktı.

Sezer Dermenci ile evli olan Ivana Sert’ten eski eşi Yurdal Sert’i şoke eden hamle! Oğlu Ateş’i...

Buna göre iş insanının, eski eşine katılım nafakası olarak 4 milyon 500 bin TL ödemesine karar verilmişti.

Sezer Dermenci ile evli olan Ivana Sert’ten eski eşi Yurdal Sert’i şoke eden hamle! Oğlu Ateş’i...

Evliliklerini bitirirken birbirlerini ihanetle suçlayan eski eşler arasında sular bir türlü durulmadı.

Sezer Dermenci ile evli olan Ivana Sert’ten eski eşi Yurdal Sert’i şoke eden hamle! Oğlu Ateş’i...

Yurdal Sert'e öfkesi dinmeyen İvana Sert'in şimdi de hayli ilginç bir karar aldırmak için mahkemeye başvuracağı iddia edildi.

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