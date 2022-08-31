Sezer Dermenci ile evli olan Ivana Sert'ten eski eşi Yurdal Sert'i şoke eden hamle! Oğlu Ateş'i...
İvana Sert, şimdiki eşi Sezer Dermenci ile oğlunun güçlü bağından çok etkilendi. Eski eşi Yurdal Sert'in 'babalık görevini' yerine getirmediğini düşünen ikoncan, iddiaya göre Ateş'i Dermenci'nin nüfusuna geçirmek için mahkemeye gidecek.
31.08.2022 06:58 - Son Güncelleme: 31.08.2022 06:58
2001'de olaylı bir şekilde boşanan İvana Sert ve iş adamı Yurdal Sert, kısa bir süre öncesine kadar yine adliye koridorlarındaydı.
Yurdal Sert'e öfkesi dinmeyen İvana Sert'in şimdi de hayli ilginç bir karar aldırmak için mahkemeye başvuracağı iddia edildi.