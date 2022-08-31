Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi’nin kendisine aldığı servetlik hediyelerle havasını attı! Tam 12 milyonluk...
Sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin kendisine aldığı servetlik hediyelerle havasını atan Şeyma Subaşı, yine şovunu yaptı. Genç kadın, pahalı takılardan sonra şimdi de değeri 12 milyon 400 bin TL olan aracını paylaştı.
31.08.2022 06:58 - Son Güncelleme: 31.08.2022 06:58
Yeniden barıştığı Mohammed Alsaloussi'nin kendisine aldığı pahalı hediyelerle havasını atan Şeyma Subaşı, çıtayı yükseltti.
Mısırlı aşkının geçtiğimiz aylarda aldığı mavi ve plakasında Şeyma yazan arabasını paylaşan Şeyma, şu yorumu yazdı: