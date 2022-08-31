Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi’nin kendisine aldığı servetlik hediyelerle havasını attı! Tam 12 milyonluk...

"SADECE MUTLULUK İSTİYORUM"

Öte yandan sürekli lüks hayatını gözler önüne serdiği eleştirilen genç kadın, önceki gün şu açıklamayı yaptı: "Hepimiz bu hayatta mutluluk isteriz, sadece mutlu olmak için... Ben doğru yaşamayı ve Allah'a inanmayı seçiyorum ve her ne oluyorsa bir sebeple oluyor."