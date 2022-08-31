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Haberler Saklambaç Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi’nin kendisine aldığı servetlik hediyelerle havasını attı! Tam 12 milyonluk...

Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi’nin kendisine aldığı servetlik hediyelerle havasını attı! Tam 12 milyonluk...

Sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin kendisine aldığı servetlik hediyelerle havasını atan Şeyma Subaşı, yine şovunu yaptı. Genç kadın, pahalı takılardan sonra şimdi de değeri 12 milyon 400 bin TL olan aracını paylaştı.

31.08.2022 06:58 - Son Güncelleme: 31.08.2022 06:58
Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi’nin kendisine aldığı servetlik hediyelerle havasını attı! Tam 12 milyonluk...

Yeniden barıştığı Mohammed Alsaloussi'nin kendisine aldığı pahalı hediyelerle havasını atan Şeyma Subaşı, çıtayı yükseltti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi’nin kendisine aldığı servetlik hediyelerle havasını attı! Tam 12 milyonluk...

Mısırlı aşkının geçtiğimiz aylarda aldığı mavi ve plakasında Şeyma yazan arabasını paylaşan Şeyma, şu yorumu yazdı:

Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi’nin kendisine aldığı servetlik hediyelerle havasını attı! Tam 12 milyonluk...

"Siz G kasa Mercedes'inizi koyunca havalı oluyorsun ama ben mavi Miami arabamı koyunca havalı olmuyorum! Bebeğim benim için en tatlı ve havalı mavi arabayı aldı." Şeyma Subaşı'nın Cabrio Bentley aracı da 680 bin dolar yani yaklaşık 12 milyon 400 bin TL!

Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi’nin kendisine aldığı servetlik hediyelerle havasını attı! Tam 12 milyonluk...

"SADECE MUTLULUK İSTİYORUM"
Öte yandan sürekli lüks hayatını gözler önüne serdiği eleştirilen genç kadın, önceki gün şu açıklamayı yaptı: "Hepimiz bu hayatta mutluluk isteriz, sadece mutlu olmak için... Ben doğru yaşamayı ve Allah'a inanmayı seçiyorum ve her ne oluyorsa bir sebeple oluyor."

Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi’nin kendisine aldığı servetlik hediyelerle havasını attı! Tam 12 milyonluk...

Şimdilerde sevgilisinin Miami'deki evinde keyif çatan Şeyma, 12 milyon TL'lik aracıyla böyle şov yaptı.

Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi’nin kendisine aldığı servetlik hediyelerle havasını attı! Tam 12 milyonluk...

Şeyma'nın arabasının değeri 680 bin dolar.

Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi’nin kendisine aldığı servetlik hediyelerle havasını attı! Tam 12 milyonluk...

Şeyma, yine aşkının hediyesi olan yaklaşık değeri 45 bin TL'lik Bulgari çantasını da paylaşmayı ihmal etmedi.

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