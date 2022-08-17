Serenay Sarıkaya'ya inanılmaz teklif! Formula 1 yıldızı Lewis Hamilton...
Serenay Sarıkaya'ya dev teklif! Daha önce birçok dünyaca ünlü markayla iş birliği yapan güzel oyuncu, dev bir firmayla reklam anlaşması imzalamak üzere. Serenay'ın reklamdaki partneri ise Formula 1 yıldızı Lewis Hamilton olacak...
17.08.2022 07:02 - Son Güncelleme: 17.08.2022 07:02
Yeteneğinin yanı sıra güzelliği sayesinde de birçok firmanın peşinden koştuğu Serenay Sarıkaya'nın başına adeta talih kuşu kondu.
Serenay Sarıkaya'nın güzelliğinin yanı sıra Türk dizilerinin tüm dünyadaki popülerliğinden de faydalanmak isteyen marka, güzel oyuncunun partneri için ise yıldız bir isim seçti.
Sarıkaya'nın şu anda imza aşamasında olduğu reklam filminde Formula 1 pilotu Lewis Hamilton ile beraber kamera karşısına geçmesi bekleniyor.