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Haberler Saklambaç Serenay Sarıkaya'ya inanılmaz teklif! Formula 1 yıldızı Lewis Hamilton...

Serenay Sarıkaya'ya inanılmaz teklif! Formula 1 yıldızı Lewis Hamilton...

Serenay Sarıkaya'ya dev teklif! Daha önce birçok dünyaca ünlü markayla iş birliği yapan güzel oyuncu, dev bir firmayla reklam anlaşması imzalamak üzere. Serenay'ın reklamdaki partneri ise Formula 1 yıldızı Lewis Hamilton olacak...

17.08.2022 07:02 - Son Güncelleme: 17.08.2022 07:02
Serenay Sarıkaya’ya inanılmaz teklif! Formula 1 yıldızı Lewis Hamilton...

Yeteneğinin yanı sıra güzelliği sayesinde de birçok firmanın peşinden koştuğu Serenay Sarıkaya'nın başına adeta talih kuşu kondu.

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Serenay Sarıkaya’ya inanılmaz teklif! Formula 1 yıldızı Lewis Hamilton...

Daha önce dünyaca ünlü birçok markayla iş birliklerine imza atan güzel oyuncuya, yine dev bir moda markasından reklam teklifi geldi.

Serenay Sarıkaya’ya inanılmaz teklif! Formula 1 yıldızı Lewis Hamilton...

Serenay Sarıkaya'nın güzelliğinin yanı sıra Türk dizilerinin tüm dünyadaki popülerliğinden de faydalanmak isteyen marka, güzel oyuncunun partneri için ise yıldız bir isim seçti.

Serenay Sarıkaya’ya inanılmaz teklif! Formula 1 yıldızı Lewis Hamilton...

Sarıkaya'nın şu anda imza aşamasında olduğu reklam filminde Formula 1 pilotu Lewis Hamilton ile beraber kamera karşısına geçmesi bekleniyor.

Serenay Sarıkaya’ya inanılmaz teklif! Formula 1 yıldızı Lewis Hamilton...

BAŞINA TALİH KUŞU KONDU
Şimdilerde yeni projeleri için koşturma içerisinde olan 30 yaşındaki güzel oyuncu, reklamlar sayesinde de servet kazanıyor.

Serenay Sarıkaya’ya inanılmaz teklif! Formula 1 yıldızı Lewis Hamilton...

Lewis Hamilton, dünyaca ünlü markalarla milyonlarca dolarlık anlaşmalar yapıyor.

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