Şatafatlı yaşamı seven Şeyma Subaşı üzerinde adeta servet taşıyor

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Yaklaşık değeri 900 bin TL olan iki bilekliği ve yine değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olan saatiyle lüks tutkusunu gözler önüne seren Şeyma Subaşı'nın aksesuar ile kıyafetlerinin toplam değeri yaklaşık 2 milyon TL'ydi.