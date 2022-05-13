Şatafatlı yaşamı seven Şeyma Subaşı üzerinde adeta servet taşıyor
Tek işi sosyal medyadan renkli hayatını paylaşmak olan Şeyma Subaşı, önceki gün günlük kıyafetleriyle bile 'servet' değerindeydi. Genç kadının kıyafetlerinin toplamı 2 milyon TL'yi buldu.
13.05.2022 06:58 - Son Güncelleme: 13.05.2022 06:58
Hayatımıza Acun Ilıcalı'nın eşi olarak giren Şeyma Subaşı, bir süre önce İbiza tatilini noktalayıp İstanbul'a geldi.
Ayağının tozuyla Contemporary İstanbul'a gidip sanat eserlerini inceleyen genç kadın, her zamankinin aksine sade ve gösterişten uzak bir kıyafet tercih etti.
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Yaklaşık değeri 900 bin TL olan iki bilekliği ve yine değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olan saatiyle lüks tutkusunu gözler önüne seren Şeyma Subaşı'nın aksesuar ile kıyafetlerinin toplam değeri yaklaşık 2 milyon TL'ydi.