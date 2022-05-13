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Şatafatlı yaşamı seven Şeyma Subaşı üzerinde adeta servet taşıyor

Tek işi sosyal medyadan renkli hayatını paylaşmak olan Şeyma Subaşı, önceki gün günlük kıyafetleriyle bile 'servet' değerindeydi. Genç kadının kıyafetlerinin toplamı 2 milyon TL'yi buldu.

13.05.2022 06:58 - Son Güncelleme: 13.05.2022 06:58
Şatafatlı yaşamı seven Şeyma Subaşı üzerinde adeta servet taşıyor

Hayatımıza Acun Ilıcalı'nın eşi olarak giren Şeyma Subaşı, bir süre önce İbiza tatilini noktalayıp İstanbul'a geldi.

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Şatafatlı yaşamı seven Şeyma Subaşı üzerinde adeta servet taşıyor

Ayağının tozuyla Contemporary İstanbul'a gidip sanat eserlerini inceleyen genç kadın, her zamankinin aksine sade ve gösterişten uzak bir kıyafet tercih etti.

Şatafatlı yaşamı seven Şeyma Subaşı üzerinde adeta servet taşıyor

Ancak Şeyma Subaşı'nın günlük stiliyle bile mütevazı bir daire almak mümkündü!

Şatafatlı yaşamı seven Şeyma Subaşı üzerinde adeta servet taşıyor

TEK İŞİ PARTİLEMEK!
Yaklaşık değeri 900 bin TL olan iki bilekliği ve yine değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olan saatiyle lüks tutkusunu gözler önüne seren Şeyma Subaşı'nın aksesuar ile kıyafetlerinin toplam değeri yaklaşık 2 milyon TL'ydi.

Şatafatlı yaşamı seven Şeyma Subaşı üzerinde adeta servet taşıyor

Tek işi sosyal medyadan paylaşıp yapıp parti parti gezmek olan Şeyma'nın bu 'yürüyen servet' görüntüsü, yeni dünya düzeninin vücut bulmuş hali gibiydi!...

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