'Reklam aşkı' diyenler bile inanamadı! Serenay Sarıkaya sevgilisi Mert Demir'in elini bir an olsun bırakmadı

Serenay Sarıkaya ve sevgilisi Mert Demir, Yunanistan tatilinden dönerken havaalanında görüntülendi. Serenay'ın mutluluğu ve Demir'in elini sıkı sıkıya tutuşu dikkat çekti.
Şarkıcı Mert Demir, ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başlaması ile birlikte sahne fiyatını da 10'a katlamıştı.
Sarıkaya, sevgilisi Mert Demir'e uğurlu geldi. Ünlü oyuncu ile sevgilisi Mert Demir tatil dönüşü havaalanında el ele görüntülendi.
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Serenay Sarıkaya bir an olsun sevgilisinin elini bırakmadı.