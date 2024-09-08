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'Reklam aşkı' diyenler bile inanamadı! Serenay Sarıkaya sevgilisi Mert Demir'in elini bir an olsun bırakmadı

Serenay Sarıkaya ve sevgilisi Mert Demir, Yunanistan tatilinden dönerken havaalanında görüntülendi. Serenay'ın mutluluğu ve Demir'in elini sıkı sıkıya tutuşu dikkat çekti.

AYDIN HAMZA takvim.com.tr AYDIN HAMZA
Giriş Tarihi 08 Eylül 2024, 07:00 Güncelleme Tarihi08 Eylül 2024, 07:06
’Reklam aşkı’ diyenler bile inanamadı! Serenay Sarıkaya sevgilisi Mert Demir’in elini bir an olsun bırakmadı 1

Şarkıcı Mert Demir, ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başlaması ile birlikte sahne fiyatını da 10'a katlamıştı.

’Reklam aşkı’ diyenler bile inanamadı! Serenay Sarıkaya sevgilisi Mert Demir’in elini bir an olsun bırakmadı 2

Sarıkaya, sevgilisi Mert Demir'e uğurlu geldi. Ünlü oyuncu ile sevgilisi Mert Demir tatil dönüşü havaalanında el ele görüntülendi.

’Reklam aşkı’ diyenler bile inanamadı! Serenay Sarıkaya sevgilisi Mert Demir’in elini bir an olsun bırakmadı 3

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Serenay Sarıkaya bir an olsun sevgilisinin elini bırakmadı.

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