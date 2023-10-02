Yağmur Atacan’a benzetilen Su’yu görenin nutku tutuldu! Pınar Altuğ uzun süre sonra kural bozup kızının son halini paylaştı! “Genç kız olmuş”

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, 15 yıl önce meslektaşı Yağmur Atacan ile nikah masasına oturdu ve kızı Su'yu kucağına aldı. Uzun bir süredir kızı Su ile paylaşımda bulunmayan Altuğ, önceki gün kural bozup aile fotoğrafını yayınladı. Su'nun son halini görenler ise hayran kalarak "Genç kız olmuş", "Her geçen gün daha da güzelleşiyor" yorumlarında bulundu. İşte güzeller güzeli Su Atacan'ın son hali...