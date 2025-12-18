O Ses Türkiye Yılbaşı'na Pelin Akil bombası! O ekibe izin çıkmadı

Her yıl ünlü isimlerin sahne performanslarıyla izleyicilere keyifli anlar yaşattığı yarışmanın kadrosu şekillenmeye devam ederken, programa son dakika sürprizi olarak ünlü oyuncu Pelin Akil dahil oldu.
Müzikal Geçmişini Sahneye Taşıyacak
Ekranların sevilen yüzü Pelin Akil, oyunculuk kariyerinin yanı sıra müzik eğitimiyle de dikkat çekiyor. İstanbul Üniversitesi Müzikal Tiyatro Bölümü mezunu olan Akil, daha önce müzik çalışmalarına ağırlık vermek istediğini dile getirmişti. Maltepe'de yapılacak çekimler öncesinde provalara başlayacak olan ünlü oyuncunun, yılbaşı gecesi sergileyeceği performans şimdiden merak konusu oldu.
Yıldızlar Geçidi Yaşanacak
Pazartesi günü provaları yapılacak olan dev organizasyonda sahne alacak diğer isimler de netleşti. Jüri üyelerinin karşısına çıkacak ünlü konuklar arasında şu isimler bulunuyor:
Başarılı oyuncu Burak Yörük
Dikkat çeken isim Ava Yaman
Feyza Civelek
Usta aktör Cihan Ünal
Genç yetenek Rabia Soytürk
Uzak Şehir Oyuncularına Yapımcı Engeli
Yarışmanın kadrosu oluşturulurken yaşanan bir kriz ise kulisleri hareketlendirdi. Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisinin sevilen oyuncuları Atakan Özkaya, Dilin Döğer ve Ferit Kaya'nın da O Ses Türkiye sahnesinde olması planlanıyordu.
Ancak dizinin yapım şirketi Ay Yapım, yoğun çekim takvimini gerekçe göstererek oyuncuların yarışmaya katılmasına onay vermedi. Setteki işleyişin aksamaması adına alınan bu karar nedeniyle, beklenen üç isim yılbaşı özel programında yer alamayacak.
Fotoğraflar: Instagram, Youtube