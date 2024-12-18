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Murat Övüç pişman oldu! Bülent Ersoy’un eteklerine kapanıp af diledi!

Murat Övüç, katıldığı bir davette "Bülent'in yüzükleri taklit, benim yüzüğüm 1 milyon dolar" diyerek Bülent Ersoy'u taklitçilikle suçlamıştı. Söylediklerine pişman olan Övüç, geri adım attı ve Ersoy'un yanına giderek dizlerine kapandı. O anlar ise sosyal medyaya damga vurdu.

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Giriş Tarihi :18 Aralık 2024 , 11:49 Güncelleme Tarihi :18 Aralık 2024 , 12:10
Murat Övüç pişman oldu! Bülent Ersoy’un eteklerine kapanıp af diledi!

Sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Murat Övüç, ekim ayında katıldığı bir davette Bülent Ersoy ile ilgili söyledikleriyle gündem olmuştu.

Murat Övüç pişman oldu! Bülent Ersoy’un eteklerine kapanıp af diledi!

Davet sırasında takılarını gösteren Övüç'ün "Bülent'inkiler (yüzükleri) sahte. Bunlar altı buçuk karat. Var mısınız, Bülent de getirsin ben de getireyim. Bir milyon dolar" demişti.

Murat Övüç pişman oldu! Bülent Ersoy’un eteklerine kapanıp af diledi!

MURAT'TAN GERİ ADIM
Sözlerinden dolayı pişman olan Murat Övüç, Bülent Ersoy'un yanına gitti.

Murat Övüç pişman oldu! Bülent Ersoy’un eteklerine kapanıp af diledi!

Ersoy'dan özür dileyerek dizlerine kapanan Övüç, şu ifadeleri kullandı: "Sevgili Divam ayaklarına kapandım. Özürler diledim. Divamın eteklerine ayaklarına, ayakkabısının tozuna nasıl ulaşabilirim. Nasıl öpebilirim diye mücadele verdim"

Murat Övüç pişman oldu! Bülent Ersoy’un eteklerine kapanıp af diledi!

Övüç o anları "Büyük Bülent Ersoy lütfettiler özrümü kabul ettiler. Türk sanat müziğinin tek divası sizi seviyorum saygılarımı iletiyorum" notuyla Instagram hesabında yayınladı.

Murat Övüç pişman oldu! Bülent Ersoy’un eteklerine kapanıp af diledi!

İşte Murat Övüç'ün Bülent Ersoy paylaşımı...

Murat Övüç Bülent Ersoy'dan özür diledi