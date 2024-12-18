Murat Övüç pişman oldu! Bülent Ersoy’un eteklerine kapanıp af diledi!

Sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Murat Övüç, ekim ayında katıldığı bir davette Bülent Ersoy ile ilgili söyledikleriyle gündem olmuştu.

Davet sırasında takılarını gösteren Övüç'ün "Bülent'inkiler (yüzükleri) sahte. Bunlar altı buçuk karat. Var mısınız, Bülent de getirsin ben de getireyim. Bir milyon dolar" demişti.

MURAT'TAN GERİ ADIM

Sözlerinden dolayı pişman olan Murat Övüç, Bülent Ersoy'un yanına gitti.

Ersoy'dan özür dileyerek dizlerine kapanan Övüç, şu ifadeleri kullandı: "Sevgili Divam ayaklarına kapandım. Özürler diledim. Divamın eteklerine ayaklarına, ayakkabısının tozuna nasıl ulaşabilirim. Nasıl öpebilirim diye mücadele verdim"