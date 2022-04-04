Milyonlarca memurun beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde 3 farkı senaryo! Statü, ücret ve emekli ikramiyesi hesabı
Milyonlarca memurun beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde kapsam ve maliyete göre 3 farklı senaryo hazırlandı. Statü, ücret ve emekli ikramiyesi hesabı dikkate alınarak hazırlanan paket, Başkan Tayyip Erdoğan'a sunulacak.
04.04.2022 06:58 - Son Güncelleme: 04.04.2022 06:58
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonlarca kamu çalışanının merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin kapsam ve maliyetine göre 3 farklı senaryo çalıştı.
Bakanlık, bütün kamu personelinin statüleri, aldıkları ücret, emekli ikramiyeleri tablosunu dikkate alarak yaptığı çalışmayı Mayıs ayı sonunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak.
10 MAYIS BULUŞMASI
Öğretmen, polis, hemşire, avukat, din görevlilileri ve idarecilere 3600 ek gösterge verilmesine yönelik oluşturulan komisyon üçüncü toplantısını 10 Mayıs'ta yapacak.