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Milyonlarca memurun beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde 3 farkı senaryo! Statü, ücret ve emekli ikramiyesi hesabı

Milyonlarca memurun beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde kapsam ve maliyete göre 3 farklı senaryo hazırlandı. Statü, ücret ve emekli ikramiyesi hesabı dikkate alınarak hazırlanan paket, Başkan Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Hazal Ateş
04.04.2022 06:58 - Son Güncelleme: 04.04.2022 06:58
Milyonlarca memurun beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde 3 farkı senaryo! Statü, ücret ve emekli ikramiyesi hesabı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonlarca kamu çalışanının merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin kapsam ve maliyetine göre 3 farklı senaryo çalıştı.

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Milyonlarca memurun beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde 3 farkı senaryo! Statü, ücret ve emekli ikramiyesi hesabı

Bakanlık, bütün kamu personelinin statüleri, aldıkları ücret, emekli ikramiyeleri tablosunu dikkate alarak yaptığı çalışmayı Mayıs ayı sonunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak.

Milyonlarca memurun beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde 3 farkı senaryo! Statü, ücret ve emekli ikramiyesi hesabı

Ardından Meclis'e sunulacak çalışmanın, en geç Temmuz'da yasalaşması bekleniyor.

Milyonlarca memurun beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde 3 farkı senaryo! Statü, ücret ve emekli ikramiyesi hesabı

10 MAYIS BULUŞMASI
Öğretmen, polis, hemşire, avukat, din görevlilileri ve idarecilere 3600 ek gösterge verilmesine yönelik oluşturulan komisyon üçüncü toplantısını 10 Mayıs'ta yapacak.

Milyonlarca memurun beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde 3 farkı senaryo! Statü, ücret ve emekli ikramiyesi hesabı

İlk iki toplantıda, kamuda 4 meslek dışında yöneticiler, avukatlar, teknik hizmetler, sağlık hizmetleri, genel idare sınıfı, düşük ek gösterge ve ek göstergesi olmayan personel de dahil olmak üzere bütün kesimleri kapsayan bir yaklaşım ortaya konulmuştu.

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