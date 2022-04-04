Milyonlarca memurun beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde 3 farkı senaryo! Statü, ücret ve emekli ikramiyesi hesabı

İlk iki toplantıda, kamuda 4 meslek dışında yöneticiler, avukatlar, teknik hizmetler, sağlık hizmetleri, genel idare sınıfı, düşük ek gösterge ve ek göstergesi olmayan personel de dahil olmak üzere bütün kesimleri kapsayan bir yaklaşım ortaya konulmuştu.