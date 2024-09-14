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Mert Demir'le aşk yaşayan Serenay Sarıkaya'dan evlilik açıklaması!

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya sonunda aradığı aşkı Mert Demir'de buldu. Bir kesim Mert Demir ve Serenay Sarıkaya'nın ilişkisini 'reklam aşkı' olarak nitelendirsede, ikili tam gaz beraber olmaya devam ediyor. Son olarak güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki akşam bir sergi açılışına katıldı. İş ve özel hayatıyla ilgili gündem yaratacak açıklamalar yaptı: Evlilik düşünmüyorum.

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Giriş Tarihi 14 Eylül 2024, 07:09 Güncelleme Tarihi14 Eylül 2024, 07:09
Mert Demir’le aşk yaşayan Serenay Sarıkaya’dan evlilik açıklaması! 1

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya sonunda aradığı aşkı Mert Demir'de buldu.

Mert Demir’le aşk yaşayan Serenay Sarıkaya’dan evlilik açıklaması! 2

Ancak ikilinin aşkı dillerden bir türlü düşmedi. Çünkü bir kesim Mert Demir ve Serenay Sarıkaya'nın ilişkisini 'reklam aşkı' olarak nitelendirdi.

Mert Demir’le aşk yaşayan Serenay Sarıkaya’dan evlilik açıklaması! 3

Hem Mert Demir hem de Serenay Sarıkaya bu iddiaları yalanlasa da sevenlerini bir türlü ikna edemedi.

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