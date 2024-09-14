Mert Demir'le aşk yaşayan Serenay Sarıkaya'dan evlilik açıklaması!

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya sonunda aradığı aşkı Mert Demir'de buldu. Bir kesim Mert Demir ve Serenay Sarıkaya'nın ilişkisini 'reklam aşkı' olarak nitelendirsede, ikili tam gaz beraber olmaya devam ediyor. Son olarak güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki akşam bir sergi açılışına katıldı. İş ve özel hayatıyla ilgili gündem yaratacak açıklamalar yaptı: Evlilik düşünmüyorum.