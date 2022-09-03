Melisa Döngel Çeşme'yi birbirine kattı! "Kötü alışkanlıkları yüzünden sokak ortasında..."
Melisa Döngel'in geçtiğimiz haftalarda Çeşme'deki bir mekanı birbirine kattığı iddia edildi. 22 yaşındaki oyuncunun arkadaşı da şu şok sözleri sarf etti: "Kötü alışkanlıkları yüzünden sokak ortasında kavgalar edip rezalet çıkartıyor. Defalarca uyardık ama bizi dinlemiyor."
Henüz 22 yaşında olan güzel oyuncunun geçtiğimiz haftalarda çıktığı Çeşme tatilinde rezalet çıkardığı iddia edildi.
Bu iddiaların hemen ardından Melisa Döngel'in bir arkadaşı, sosyal medyadan Döngel'le ilgili şu cümleleri kurdu:
SEVENLERİNDEN MESAJ YAĞDI
"Yıllardır arkadaşım olan insanın öfke ve alkol problemini biliyordum. Ama bu konu, arkadaşına geçmez diye düşünüyordum. Bir kadının o hale gelecek kadar alkol alması, sokaklarda kavgalar etmesi, şiddet eğilimi, mekan kapısındaki görevlilere daha vurmaya çalışması... Arkadaşlığıma devam edersem kendimi asla affetmem. Kariyerine bitirecek görüntüleri de durdurmam. Herkes hatasının bedelini ödemeli." Bu olay üzerine ünlü oyuncuya sosyal medyadan "Bu alışkanlıkları bırak, kariyerine bak" mesajları yağdı.