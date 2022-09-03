Melisa Döngel Çeşme'yi birbirine kattı! "Kötü alışkanlıkları yüzünden sokak ortasında..."

SEVENLERİNDEN MESAJ YAĞDI

"Yıllardır arkadaşım olan insanın öfke ve alkol problemini biliyordum. Ama bu konu, arkadaşına geçmez diye düşünüyordum. Bir kadının o hale gelecek kadar alkol alması, sokaklarda kavgalar etmesi, şiddet eğilimi, mekan kapısındaki görevlilere daha vurmaya çalışması... Arkadaşlığıma devam edersem kendimi asla affetmem. Kariyerine bitirecek görüntüleri de durdurmam. Herkes hatasının bedelini ödemeli." Bu olay üzerine ünlü oyuncuya sosyal medyadan "Bu alışkanlıkları bırak, kariyerine bak" mesajları yağdı.