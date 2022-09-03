Vav TV İzle
Haberler Saklambaç Melisa Döngel Çeşme'yi birbirine kattı! "Kötü alışkanlıkları yüzünden sokak ortasında..."

Melisa Döngel Çeşme'yi birbirine kattı! "Kötü alışkanlıkları yüzünden sokak ortasında..."

Melisa Döngel'in geçtiğimiz haftalarda Çeşme'deki bir mekanı birbirine kattığı iddia edildi. 22 yaşındaki oyuncunun arkadaşı da şu şok sözleri sarf etti: "Kötü alışkanlıkları yüzünden sokak ortasında kavgalar edip rezalet çıkartıyor. Defalarca uyardık ama bizi dinlemiyor."

03.09.2022 06:59 - Son Güncelleme: 03.09.2022 06:59
Melisa Döngel Çeşme’yi birbirine kattı! Kötü alışkanlıkları yüzünden sokak ortasında...

Son dönemin en popüler isimlerinden Melisa Döngel'le ilgili iddialar, sevenlerini üzdü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Melisa Döngel Çeşme’yi birbirine kattı! Kötü alışkanlıkları yüzünden sokak ortasında...

Henüz 22 yaşında olan güzel oyuncunun geçtiğimiz haftalarda çıktığı Çeşme tatilinde rezalet çıkardığı iddia edildi.

Melisa Döngel Çeşme’yi birbirine kattı! Kötü alışkanlıkları yüzünden sokak ortasında...

Dedikodulara göre Melisa Döngel, alkolün dozunu fazla kaçırınca bir mekanda taşkınlık yaptı.

Melisa Döngel Çeşme’yi birbirine kattı! Kötü alışkanlıkları yüzünden sokak ortasında...

Kendisini dışarıya çıkarmaya çalışan mekan güvenliğine de hakaretler yağdıran ünlü oyuncu, görevlilere de vurmaya çalıştı.

Melisa Döngel Çeşme’yi birbirine kattı! Kötü alışkanlıkları yüzünden sokak ortasında...

Bu iddiaların hemen ardından Melisa Döngel'in bir arkadaşı, sosyal medyadan Döngel'le ilgili şu cümleleri kurdu:

Melisa Döngel Çeşme’yi birbirine kattı! Kötü alışkanlıkları yüzünden sokak ortasında...

SEVENLERİNDEN MESAJ YAĞDI
"Yıllardır arkadaşım olan insanın öfke ve alkol problemini biliyordum. Ama bu konu, arkadaşına geçmez diye düşünüyordum. Bir kadının o hale gelecek kadar alkol alması, sokaklarda kavgalar etmesi, şiddet eğilimi, mekan kapısındaki görevlilere daha vurmaya çalışması... Arkadaşlığıma devam edersem kendimi asla affetmem. Kariyerine bitirecek görüntüleri de durdurmam. Herkes hatasının bedelini ödemeli." Bu olay üzerine ünlü oyuncuya sosyal medyadan "Bu alışkanlıkları bırak, kariyerine bak" mesajları yağdı.

SON DAKİKA