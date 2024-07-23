Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'dan Trabzon çıkarması! Ünlü oyuncu el öpmeye gitti: Karnındaki şişlik dedikoduları alevlendirdi I Hamile mi?

Geçtiğimiz yıl Temmuz başında Alaçatı'da tanışıp flört etmeye başlayan ve aşkları dolu dizgin giden Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı çifti sessiz sedasız evlenmişti. Öte yandan Yusuf Yazıcı, eşi Melisa Aslı Pamuk'u Trabzon'a götürdü. Sürpriz evliliğin ardından Yazıcı ailesini ziyaret eden Pamuk, el öptü. Pamuk, aile fotoğraflarında da boy gösterdi. İşte o anlar...
Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın aşkını geçtiğimiz yaz ilk Takvim Gazetesi duyurmuştu.
Fransa'da top koşturan Yusuf Yazıcı tatil için geldiği Çeşme'de Melisa Aslı Pamuk ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ünlü çift, doludizgin giden birliktelikleriyle herkesi kıskandırmıştı.
Bu yaz evlenmesi beklenen çiftten sürpriz bir hamle gelmişti. Yazıcı ve Pamuk herkesi şaşırtarak geçtiğimiz Mayıs ayında Fransa'da nikah masasına oturmuştu.
Hemen ardından ise Yusuf Yazıcı, Türkiye'nin "Euro 2024" kadrosuna dahil edilmişti.