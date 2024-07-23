Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'dan Trabzon çıkarması! Ünlü oyuncu el öpmeye gitti: Karnındaki şişlik dedikoduları alevlendirdi I Hamile mi?

Geçtiğimiz yıl Temmuz başında Alaçatı'da tanışıp flört etmeye başlayan ve aşkları dolu dizgin giden Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı çifti sessiz sedasız evlenmişti. Öte yandan Yusuf Yazıcı, eşi Melisa Aslı Pamuk'u Trabzon'a götürdü. Sürpriz evliliğin ardından Yazıcı ailesini ziyaret eden Pamuk, el öptü. Pamuk, aile fotoğraflarında da boy gösterdi. İşte o anlar...