Meğer Mert Yazıcıoğlu Afra Saraçoğlu'nu aldatmış! Hem de yakın arkadaşıyla! Mert Ramazan Demir ile aşka yelken açmıştı...

Mert Yazıcıoğlu'ndan ayrılıp Yalı Çapkını dizisinde partneri ve yakın arkadaşı Mert Ramazan Demir ile aşk yaşamaya başlayan Afra Saraçoğlu tepkilerin odağı olmuştu. Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'nun ayrılık sebebi bambaşka çıktı...
Yalı Çapkını dizisindeki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile yaz aylarında denizde dudak dudağa görüntülenen Afra Saraçoğlu, okların hedefi olmuştu.
Eskiden çok yakın arkadaş olan bu üçlü arasındaki gelişmeler günlerce magazinde yer bulmuştu.
2018 yılında 'İyi Oyun' adlı filmin setinde tanışan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu çifti yaklaşık 5 yıl süren ilişkilerini geçtiğimiz yıl noktalamıştı.