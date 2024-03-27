Meğer Mert Yazıcıoğlu Afra Saraçoğlu'nu aldatmış! Hem de yakın arkadaşıyla! Mert Ramazan Demir ile aşka yelken açmıştı...

Mert Yazıcıoğlu'ndan ayrılıp Yalı Çapkını dizisinde partneri ve yakın arkadaşı Mert Ramazan Demir ile aşk yaşamaya başlayan Afra Saraçoğlu tepkilerin odağı olmuştu. Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'nun ayrılık sebebi bambaşka çıktı...