Kuruluş Osman’ın Ulugan’ı Devrim Saltoğlu’nun baba-kız pozları hayran bıraktı! Gözünden sakındığı kızı “Maşallah” dedirtti!

Ünlü oyuncunun bu evlilikten Yaz adını verdiği bir kızı oldu. Saltoğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü kızıyla yaptığı paylaşımlar ise kalpleri ısıttı.

Minik Yaz'ı görenler "Maşallah, çok tatlı", "Hocam o nasıl bir güzellik maşallah" yorumlarında bulundu.

İşte Devrim Saltoğlu'nun kızı Yaz ile yaptığı o paylaşımlar...

Devrim Saltoğlu ve kızı Yaz