Kuruluş Osman’ın Ulugan’ı Devrim Saltoğlu’nun baba-kız pozları hayran bıraktı! Gözünden sakındığı kızı “Maşallah” dedirtti!

Devrim Saltoğlu, görkemli prodüksiyonu ve soluk kesen hikayesiyle milyonları atv ekranına kilitleyen Kuruluş Osman dizisine Moğol Komutan Ulugan karakteriyle dahil oldu.
Kuruluş Osman izleyicisini heyecanlandıran gelişmenin ardından ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
DEVRİM SALTOĞLU KİMDİR?
30 Haziran 1973 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Devrim Saltoğlu, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu.
Trabzon Belediyesi Deneme Sahnesi, Trabzon Devlet Tiyatrosu, Ankara Deneme Sahnesi, Ankara Özgür Tiyatro, İzmit Şehir Tiyatrosu, Kandemir Konduk Tiyatrosu ve Sadri Alışık Tiyatrosu'nda oyuncu olarak çalışmıştır. 2008-2009 sezonunda Salt Tiyatro'yu kurdu.
İlk evliliğini 2007 yılında oyuncu Ceren Benderlioğlu ile yapan ancak 1 yıl sonra boşanan Saltoğlu, 2021'de Nazlı Saltoğlu ile dünyaevine girdi.
Ünlü oyuncunun bu evlilikten Yaz adını verdiği bir kızı oldu. Saltoğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü kızıyla yaptığı paylaşımlar ise kalpleri ısıttı.
Minik Yaz'ı görenler "Maşallah, çok tatlı", "Hocam o nasıl bir güzellik maşallah" yorumlarında bulundu.
İşte Devrim Saltoğlu'nun kızı Yaz ile yaptığı o paylaşımlar...
Devrim Saltoğlu ve kızı Yaz
Devrim Saltoğlu ve kızı Yaz