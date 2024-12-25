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Kuruluş Osman’ın Ulugan’ı Devrim Saltoğlu’nun baba-kız pozları hayran bıraktı! Gözünden sakındığı kızı “Maşallah” dedirtti!

atv ekranındaki altıncı sezonunda da izleyiciden büyük ilgi gören Kuruluş Osman'ın kadrosuna Devrim Saltoğlu katıldı. Bu akşam yayınlanacak yeni bölüm itibariyle izleyicisinin karşısına Moğol Komutan Ulugan karakteriyle çıkacak olan oyuncunun hayatı da merak konusu oldu. Aslen Trabzonlu olan 51 yaşındaki oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Saltoğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü kızıyla yaptığı paylaşımlar ise kalpleri ısıttı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 08:56 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 09:05
Kuruluş Osman’ın Ulugan’ı Devrim Saltoğlu’nun baba-kız pozları hayran bıraktı! Gözünden sakındığı kızı Maşallah dedirtti!

Devrim Saltoğlu, görkemli prodüksiyonu ve soluk kesen hikayesiyle milyonları atv ekranına kilitleyen Kuruluş Osman dizisine Moğol Komutan Ulugan karakteriyle dahil oldu.

Kuruluş Osman’ın Ulugan’ı Devrim Saltoğlu’nun baba-kız pozları hayran bıraktı! Gözünden sakındığı kızı Maşallah dedirtti!

Kuruluş Osman izleyicisini heyecanlandıran gelişmenin ardından ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Kuruluş Osman’ın Ulugan’ı Devrim Saltoğlu’nun baba-kız pozları hayran bıraktı! Gözünden sakındığı kızı Maşallah dedirtti!

DEVRİM SALTOĞLU KİMDİR?

30 Haziran 1973 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Devrim Saltoğlu, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu.

Kuruluş Osman’ın Ulugan’ı Devrim Saltoğlu’nun baba-kız pozları hayran bıraktı! Gözünden sakındığı kızı Maşallah dedirtti!

Trabzon Belediyesi Deneme Sahnesi, Trabzon Devlet Tiyatrosu, Ankara Deneme Sahnesi, Ankara Özgür Tiyatro, İzmit Şehir Tiyatrosu, Kandemir Konduk Tiyatrosu ve Sadri Alışık Tiyatrosu'nda oyuncu olarak çalışmıştır. 2008-2009 sezonunda Salt Tiyatro'yu kurdu.

Kuruluş Osman’ın Ulugan’ı Devrim Saltoğlu’nun baba-kız pozları hayran bıraktı! Gözünden sakındığı kızı Maşallah dedirtti!

İlk evliliğini 2007 yılında oyuncu Ceren Benderlioğlu ile yapan ancak 1 yıl sonra boşanan Saltoğlu, 2021'de Nazlı Saltoğlu ile dünyaevine girdi.

Kuruluş Osman’ın Ulugan’ı Devrim Saltoğlu’nun baba-kız pozları hayran bıraktı! Gözünden sakındığı kızı Maşallah dedirtti!

Ünlü oyuncunun bu evlilikten Yaz adını verdiği bir kızı oldu. Saltoğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü kızıyla yaptığı paylaşımlar ise kalpleri ısıttı.

Kuruluş Osman’ın Ulugan’ı Devrim Saltoğlu’nun baba-kız pozları hayran bıraktı! Gözünden sakındığı kızı Maşallah dedirtti!

Minik Yaz'ı görenler "Maşallah, çok tatlı", "Hocam o nasıl bir güzellik maşallah" yorumlarında bulundu.

Kuruluş Osman’ın Ulugan’ı Devrim Saltoğlu’nun baba-kız pozları hayran bıraktı! Gözünden sakındığı kızı Maşallah dedirtti!

İşte Devrim Saltoğlu'nun kızı Yaz ile yaptığı o paylaşımlar...

Kuruluş Osman’ın Ulugan’ı Devrim Saltoğlu’nun baba-kız pozları hayran bıraktı! Gözünden sakındığı kızı Maşallah dedirtti!

Devrim Saltoğlu ve kızı Yaz

Kuruluş Osman’ın Ulugan’ı Devrim Saltoğlu’nun baba-kız pozları hayran bıraktı! Gözünden sakındığı kızı Maşallah dedirtti!

Devrim Saltoğlu ve kızı Yaz

Kuruluş Osman’ın Ulugan’ı Devrim Saltoğlu’nun baba-kız pozları hayran bıraktı! Gözünden sakındığı kızı Maşallah dedirtti!

Devrim Saltoğlu ve kızı Yaz

Kuruluş Osman’ın Ulugan’ı Devrim Saltoğlu’nun baba-kız pozları hayran bıraktı! Gözünden sakındığı kızı Maşallah dedirtti!

Devrim Saltoğlu ve kızı Yaz