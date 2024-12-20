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Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Oktay Kaynarca’nın anne-oğul pozları hayran bıraktı! Çakır gözleri aynı annesi!

atv ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yıldızı Oktay Kaynarca, başarılı kariyeriyle sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu ve sunucu Kaynarca, bu kez sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu. Kaynarca'nın özellikle annesi Nursel Kaynarca ile yaptığı paylaşımlar çok konuşuldu. Anne-oğlun benzerliği dikkat çekerken "Çakır gözleri aynı annesi", "Annesinin kopyası" yorumları yapıldı.

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Giriş Tarihi :20 Aralık 2024 , 12:10 Güncelleme Tarihi :20 Aralık 2024 , 12:10
Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Oktay Kaynarca’nın anne-oğul pozları hayran bıraktı! Çakır gözleri aynı annesi!

Adanalı, Kurtlar Vadisi, EDHO, Ben Bu Cihana Sığmazam gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, son olarak atv ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster ile izleyici karşısına çıktı.

Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Oktay Kaynarca’nın anne-oğul pozları hayran bıraktı! Çakır gözleri aynı annesi!

Kim Milyoner Olmak İster'in yıldızı Oktay Kaynarca, başarılı kariyeriyle sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu ve sunucu Kaynarca, bu kez sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu.

Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Oktay Kaynarca’nın anne-oğul pozları hayran bıraktı! Çakır gözleri aynı annesi!

Sosyal medyayı aktif kullanan Kaynarca'nın özellikle annesi Nursel Kaynarca ile yaptığı paylaşımlar çok konuşuldu.

Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Oktay Kaynarca’nın anne-oğul pozları hayran bıraktı! Çakır gözleri aynı annesi!

Anne-oğlun benzerliği dikkat çekerken "Çakır gözleri aynı annesi", "Annesinin kopyası" yorumları yapıldı.

Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Oktay Kaynarca’nın anne-oğul pozları hayran bıraktı! Çakır gözleri aynı annesi!

Kaynarca annesi ile yaptığı son paylaşıma "Anne takviyesi almak" notunu ekledi bir öncekinde ise "Bir anne fotoğrafı koymak zamanı gelmiş de geçmiş bile" ifadelerini kullandı.

Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Oktay Kaynarca’nın anne-oğul pozları hayran bıraktı! Çakır gözleri aynı annesi!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yıldızı Oktay Kaynarca başta olmak üzere ünlülerin anneleri...

Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Oktay Kaynarca’nın anne-oğul pozları hayran bıraktı! Çakır gözleri aynı annesi!

Oktay Kaynarca ve annesi

Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Oktay Kaynarca’nın anne-oğul pozları hayran bıraktı! Çakır gözleri aynı annesi!

Oktay Kaynarca ve annesi

Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Oktay Kaynarca’nın anne-oğul pozları hayran bıraktı! Çakır gözleri aynı annesi!

Oktay Kaynarca ve annesi

Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Oktay Kaynarca’nın anne-oğul pozları hayran bıraktı! Çakır gözleri aynı annesi!

Oktay Kaynarca ve annesiPelin

Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Oktay Kaynarca’nın anne-oğul pozları hayran bıraktı! Çakır gözleri aynı annesi!

Amine Gülşe ve annesi

Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Oktay Kaynarca’nın anne-oğul pozları hayran bıraktı! Çakır gözleri aynı annesi!

Mustafa Ceceli ve annesi

Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Oktay Kaynarca’nın anne-oğul pozları hayran bıraktı! Çakır gözleri aynı annesi!

Zara ve annesi

Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Oktay Kaynarca’nın anne-oğul pozları hayran bıraktı! Çakır gözleri aynı annesi!

Pelin Akil ve annesi

Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Oktay Kaynarca’nın anne-oğul pozları hayran bıraktı! Çakır gözleri aynı annesi!

Ecem Erkek ve annesi

Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Oktay Kaynarca’nın anne-oğul pozları hayran bıraktı! Çakır gözleri aynı annesi!

Sinan Akçıl ve annesi