Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Oktay Kaynarca’nın anne-oğul pozları hayran bıraktı! Çakır gözleri aynı annesi!

Adanalı, Kurtlar Vadisi, EDHO, Ben Bu Cihana Sığmazam gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, son olarak atv ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster ile izleyici karşısına çıktı.

Kim Milyoner Olmak İster'in yıldızı Oktay Kaynarca, başarılı kariyeriyle sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu ve sunucu Kaynarca, bu kez sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu.

Sosyal medyayı aktif kullanan Kaynarca'nın özellikle annesi Nursel Kaynarca ile yaptığı paylaşımlar çok konuşuldu.

Anne-oğlun benzerliği dikkat çekerken "Çakır gözleri aynı annesi", "Annesinin kopyası" yorumları yapıldı.