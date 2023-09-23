Kaçak göçek aşıkların gizemi ortaya çıktı! Mert Ramazan Demir'in ailesi Afra Saraçoğlu'nu istemiyor deniyordu! Çift meğer...

Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisi biten Afra Saraçoğlu, dizideki partneri Mert Ramazan Demir'le yeni bir aşka yelken açmıştı. Çıktıkları tekne tatilinde dudak dudağa görüntülenen ve böylelikle ilişkileri belgelenen ikili, geçen günlerde ihanet iddialarıyla gündem olmuştu. Bir yandan da Demir'in ailesinin, Saraçoğlu'nu istemediği haberleri de basında yer almıştı. Çift hakkında her geçen gün yeni bir iddia ortaya atılırken bakın işin altından ne çıktı.
Afra Saraçoğlu, meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkilerini geçen sene sonlandırmıştı. Ünlü oyuncu, daha sonra Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir'le yeni bir aşka yelken açmıştı.
İkilinin aşkı ise birlikte çıktıkları yaz tatilinde belgelendi. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, tekne tatillerinde dudak dudağa kameralara yansımıştı. Magazin gündemine bomba gibi düşen görüntülerin ardından her iki tarafta açıklama yapmaktan kaçınırken ayrılık iddiası duyanlar şaşkına çevirmişti.
Ancak bu iddialar asılsız çıktı. Meğer Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir arasında ayrılık yok, aşk varmış!