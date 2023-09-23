Kaçak göçek aşıkların gizemi ortaya çıktı! Mert Ramazan Demir'in ailesi Afra Saraçoğlu'nu istemiyor deniyordu! Çift meğer...

Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisi biten Afra Saraçoğlu, dizideki partneri Mert Ramazan Demir'le yeni bir aşka yelken açmıştı. Çıktıkları tekne tatilinde dudak dudağa görüntülenen ve böylelikle ilişkileri belgelenen ikili, geçen günlerde ihanet iddialarıyla gündem olmuştu. Bir yandan da Demir'in ailesinin, Saraçoğlu'nu istemediği haberleri de basında yer almıştı. Çift hakkında her geçen gün yeni bir iddia ortaya atılırken bakın işin altından ne çıktı.