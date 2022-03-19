İş insanı Atasay Kamer ile anılmaya Hande Erçel Kerem Bürsin'i kızdırdı! Hem dostluğunu hem de eski aşkını sildi
Adı iş insanı Atasay Kamer ile anılmaya başlayan Hande Erçel, eski aşkı Kerem Bürsin'i kızdırdı. İhanetten şüphelenip dostluğu bitiren yakışıklı oyuncu, Erçel'i sosyal medyadan silerek hayatından komple çıkardı.
19.03.2022 06:57 - Son Güncelleme: 19.03.2022 06:57
Bir dönemin en gözde çifti olan ve "HanKer" adıyla milyonlarca hayran kitlesini birleştiren Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in aşklarından sonra dostlukları da sona erdi.