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İş insanı Atasay Kamer ile anılmaya Hande Erçel Kerem Bürsin'i kızdırdı! Hem dostluğunu hem de eski aşkını sildi

Adı iş insanı Atasay Kamer ile anılmaya başlayan Hande Erçel, eski aşkı Kerem Bürsin'i kızdırdı. İhanetten şüphelenip dostluğu bitiren yakışıklı oyuncu, Erçel'i sosyal medyadan silerek hayatından komple çıkardı.

19.03.2022 06:57 - Son Güncelleme: 19.03.2022 06:57
İş insanı Atasay Kamer ile anılmaya Hande Erçel Kerem Bürsin’i kızdırdı! Hem dostluğunu hem de eski aşkını sildi

Bir dönemin en gözde çifti olan ve "HanKer" adıyla milyonlarca hayran kitlesini birleştiren Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in aşklarından sonra dostlukları da sona erdi.

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İş insanı Atasay Kamer ile anılmaya Hande Erçel Kerem Bürsin’i kızdırdı! Hem dostluğunu hem de eski aşkını sildi

Nisan 2021'de aşk yaşamaya başlayan ikili, Ocak 2022'de ilişkilerini noktaladı.

İş insanı Atasay Kamer ile anılmaya Hande Erçel Kerem Bürsin’i kızdırdı! Hem dostluğunu hem de eski aşkını sildi

Önce Erçel, Kerem Bürsin'i Instagram'dan takip etmeyi bırakıp, yakışıklı oyuncuyla olan tüm fotoğraflarını sildi.

İş insanı Atasay Kamer ile anılmaya Hande Erçel Kerem Bürsin’i kızdırdı! Hem dostluğunu hem de eski aşkını sildi

BİRLİKTEYKEN TANIŞMIŞTI
Kerem Bürsin buna rağmen eski aşkını takip etmeye devam etti.

İş insanı Atasay Kamer ile anılmaya Hande Erçel Kerem Bürsin’i kızdırdı! Hem dostluğunu hem de eski aşkını sildi

Ancak son günlerde Erçel'in reklamlarında rol aldığı mücevher firmasının sahibi Atasay Kamer ile adı anılmaya başladı.

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