İngiliz medyası Nusret'e övgüler dizdi! Londra’daki restoranın 4 aylık cirosu herkesi şoke etti
İngiliz medyası, Nusret'in Londra'daki restoranını göklere çıkardı. Kentin 'en özel mekanı' yorumu yapılırken, 4 ayda 7 milyon sterlinlik ciroya ulaştığına dikkat çekildi.
14.08.2022 07:00 - Son Güncelleme: 14.08.2022 07:00
Londra'da birçok restoranın zorlandığı belirtilirken Nusr-Et sadece 4 ayda 2,24 milyon sterlin kâr ettiği ifade edildi.
İngiliz medyası, "Tartışmasız Londra'nın en özel mekanı artık Nusret Gökçe'nin Ünlü isimler, zengin dostlarıyla bu mekanda çok mutlu. Nusret Gökçe özel bir başarı hikayesi yazıyor" yorumu yapıldı.
Londra'nın lüks semtlerinden biri olan Knightsbridge'te bulunan restoran yüksek fiyatlı menüsü ile biliniyor.