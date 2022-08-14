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Haberler Saklambaç İngiliz medyası Nusret'e övgüler dizdi! Londra’daki restoranın 4 aylık cirosu herkesi şoke etti

İngiliz medyası Nusret'e övgüler dizdi! Londra’daki restoranın 4 aylık cirosu herkesi şoke etti

İngiliz medyası, Nusret'in Londra'daki restoranını göklere çıkardı. Kentin 'en özel mekanı' yorumu yapılırken, 4 ayda 7 milyon sterlinlik ciroya ulaştığına dikkat çekildi.

14.08.2022 07:00 - Son Güncelleme: 14.08.2022 07:00
İngiliz medyası Nusret’e övgüler dizdi! Londra’daki restoranın 4 aylık cirosu herkesi şoke etti

Nusr-Et'in Londra'daki restoranı geçtiğimiz 4 ayda 7 milyon sterlinlik satış yaptı.

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İngiliz medyası Nusret’e övgüler dizdi! Londra’daki restoranın 4 aylık cirosu herkesi şoke etti

Londra'da birçok restoranın zorlandığı belirtilirken Nusr-Et sadece 4 ayda 2,24 milyon sterlin kâr ettiği ifade edildi.

İngiliz medyası Nusret’e övgüler dizdi! Londra’daki restoranın 4 aylık cirosu herkesi şoke etti

İngiliz medyası, "Tartışmasız Londra'nın en özel mekanı artık Nusret Gökçe'nin Ünlü isimler, zengin dostlarıyla bu mekanda çok mutlu. Nusret Gökçe özel bir başarı hikayesi yazıyor" yorumu yapıldı.

İngiliz medyası Nusret’e övgüler dizdi! Londra’daki restoranın 4 aylık cirosu herkesi şoke etti

Londra'nın lüks semtlerinden biri olan Knightsbridge'te bulunan restoran yüksek fiyatlı menüsü ile biliniyor.

İngiliz medyası Nusret’e övgüler dizdi! Londra’daki restoranın 4 aylık cirosu herkesi şoke etti

Menüde 35 sterlinlik carpaccio ve 180 sterlin ile 270 sterlin arasında değişen sırt veya mermer wagyu bonfile yer alıyor.

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