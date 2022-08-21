İmparator İbrahim Tatlıses rekor kırdı! Yaklaşık 3 saatte...
İbrahim Tatlıses, Poll Production by Polat Yağcı organizasyonu ile gerçekleşen Paraf Açıkhava Sahnesi'nde rekor kırdı. 7. kez sahne alan İmparator, yaklaşık 3 saatte 37 şarkı seslendirdi.
21.08.2022 06:58 - Son Güncelleme: 21.08.2022 06:58
Geçtiğimiz yıldan bugüne kadar yaklaşık 22. 000 İbrahim Tatlıses hayranını ağırlayan Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde önceki akşam bir kez daha İmparator tezahüratları yeri göğü inletti.
Tatlıses sevenlerinin bitmek bilmeyen sevgisine "Beni yine onurlandırdınız, gururlandırdınız, beni yine ağlatacaksınız" sözleri ile teşekkür etti.
Geçtiğimiz günlerde Bodrum sahnesinde "Yalan" performansı ile ayakta alkışlanan Tatlıses bu defa da Kuruçeşme Açıkhava'yı ayağa kaldırdı.
Şarkının finalinde yaptığı şov ile alkış yağmuruna tutulan İbrahim Tatlıses, "Beni böyle okutan sizlersiniz" dedi.