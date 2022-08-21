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Haberler Saklambaç İmparator İbrahim Tatlıses rekor kırdı! Yaklaşık 3 saatte...

İmparator İbrahim Tatlıses rekor kırdı! Yaklaşık 3 saatte...

İbrahim Tatlıses, Poll Production by Polat Yağcı organizasyonu ile gerçekleşen Paraf Açıkhava Sahnesi'nde rekor kırdı. 7. kez sahne alan İmparator, yaklaşık 3 saatte 37 şarkı seslendirdi.

Doğan Savaş
21.08.2022 06:58 - Son Güncelleme: 21.08.2022 06:58
İmparator İbrahim Tatlıses rekor kırdı! Yaklaşık 3 saatte...

Geçtiğimiz yıldan bugüne kadar yaklaşık 22. 000 İbrahim Tatlıses hayranını ağırlayan Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde önceki akşam bir kez daha İmparator tezahüratları yeri göğü inletti.

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İmparator İbrahim Tatlıses rekor kırdı! Yaklaşık 3 saatte...

Tatlıses sevenlerinin bitmek bilmeyen sevgisine "Beni yine onurlandırdınız, gururlandırdınız, beni yine ağlatacaksınız" sözleri ile teşekkür etti.

İmparator İbrahim Tatlıses rekor kırdı! Yaklaşık 3 saatte...

Tatlıses aralıksız müzik ziyafetinde canlı sahne performansı ile mest etti.

İmparator İbrahim Tatlıses rekor kırdı! Yaklaşık 3 saatte...

Geçtiğimiz günlerde Bodrum sahnesinde "Yalan" performansı ile ayakta alkışlanan Tatlıses bu defa da Kuruçeşme Açıkhava'yı ayağa kaldırdı.

İmparator İbrahim Tatlıses rekor kırdı! Yaklaşık 3 saatte...

Şarkının finalinde yaptığı şov ile alkış yağmuruna tutulan İbrahim Tatlıses, "Beni böyle okutan sizlersiniz" dedi.

İmparator İbrahim Tatlıses rekor kırdı! Yaklaşık 3 saatte...

Yaklaşık 3 saat boyunca 37 şarkı seslendiren İmparator yeni bir rekora da imza attı.

İmparator İbrahim Tatlıses rekor kırdı! Yaklaşık 3 saatte...

İbrahim Tatlıses, Kuruçeşme'de müthiş bir performansa imza attı.

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