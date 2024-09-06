Hande Erçel, Venedik Film Festivali’ndeki tarzı ile sınıfta kaldı! Her detayı eleştiri aldı: Elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı

Hande Erçel, Venedik Film Festivali'nde boy gösterdi. Her zaman pahalı kıyafetler tercih eden Erçel, yine ezber bozmadı. Güzel oyuncunun elbisesi tam 138 bin 411 TL değerindeydi.
Bu yıl Venedik Film Festivali'ne katılan ünlü isimlerimizden bir tanesi de Hande Erçel oldu.
Bir mücevher markasının yüzü olarak festivale katılan Erçel, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından festival pozlarını art arda paylaştı.
ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU
Her adımı detay detay eleştirilen Hande Erçel'in festival tarzı da yine geçer not almayı başaramadı, hatta eleştiri yağmuruna tutuldu.