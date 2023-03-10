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Haberler Saklambaç Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkının detaylarında bambaşka şeyler çıktı! Bakın ne şart istemiş...

Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkının detaylarında bambaşka şeyler çıktı! Bakın ne şart istemiş...

İlk olarak TAKVİM'in duyurduğu Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkının detaylarında bambaşka şeyler çıktı. Sabancı aylarca güzel oyuncunun peşinden koşmuş ve Erçel'in ilişki şartlarının hepsini kabul etmiş...

10.03.2023 07:00 - Son Güncelleme: 10.03.2023 07:00
Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkının detaylarında bambaşka şeyler çıktı! Bakın ne şart istemiş...

Kasım ayında TAKVİM'in ortaya çıkardığı gizli aşk için Erçel, "Beni hayal dünyanızın içine çekmeyin" demişti.

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Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkının detaylarında bambaşka şeyler çıktı! Bakın ne şart istemiş...

Daha sonra ise Sabancı ile görüntü vermemek için İstanbul'da gizli gizli görüşen Erçel, kaçışına son vermişti.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkının detaylarında bambaşka şeyler çıktı! Bakın ne şart istemiş...

AŞK ŞEHRİ PARİS
Geçtiğimiz günlerde tatile giden çift, her ne olduysa dönüşte gülücükler saçarak kameralara poz verdi.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkının detaylarında bambaşka şeyler çıktı! Bakın ne şart istemiş...

İlk defa bir güzelle yan yana bu kadar samimi görüntü veren Sabancı herkesi şaşırtmıştı.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkının detaylarında bambaşka şeyler çıktı! Bakın ne şart istemiş...

Hande Erçel'in elini tutmaktan ısrarla kaçınan çapkın sosyetik, "Sizi ilk kez bir sevgilinizle beraber görüyoruz. Bu aşk ciddi galiba?" sorusuna "Aynen" yanıtı verdi. Ünlü oyuncu ise "Her şey çok güzel gidiyor. Bir tatilden geldik" demişti.

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