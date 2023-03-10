Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkının detaylarında bambaşka şeyler çıktı! Bakın ne şart istemiş...
İlk olarak TAKVİM'in duyurduğu Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkının detaylarında bambaşka şeyler çıktı. Sabancı aylarca güzel oyuncunun peşinden koşmuş ve Erçel'in ilişki şartlarının hepsini kabul etmiş...
10.03.2023 07:00 - Son Güncelleme: 10.03.2023 07:00
Kasım ayında TAKVİM'in ortaya çıkardığı gizli aşk için Erçel, "Beni hayal dünyanızın içine çekmeyin" demişti.
Daha sonra ise Sabancı ile görüntü vermemek için İstanbul'da gizli gizli görüşen Erçel, kaçışına son vermişti.