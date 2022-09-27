Hadise'den sonra Ebru Şallı'nın da tektaşı sahte çıktı! Sosyetikleri "Acaba benim de yüzüğüm sahte mi?" telaşı sardı
Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye verdiği pırlanta yüzükten sonra Ebru Şallı'nın tektaşı da sahte çıktı. İddiaya göre Uğur Akkuş'un dört yıl önce Şallı'ya taktığı sözde 100 bin dolarlık pırlanta yüzük, laboratuvarda 5 bin dolara yapıldı.
27.09.2022 06:58 - Son Güncelleme: 27.09.2022 06:58
Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye evlilik teklifi yaparken taktığı ve boşanırken geri istediği 3 milyon TL'lik yüzüğün sahte olduğu iddia edilmişti.