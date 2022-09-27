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Haberler Saklambaç Hadise'den sonra Ebru Şallı'nın da tektaşı sahte çıktı! Sosyetikleri "Acaba benim de yüzüğüm sahte mi?" telaşı sardı

Hadise'den sonra Ebru Şallı'nın da tektaşı sahte çıktı! Sosyetikleri "Acaba benim de yüzüğüm sahte mi?" telaşı sardı

Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye verdiği pırlanta yüzükten sonra Ebru Şallı'nın tektaşı da sahte çıktı. İddiaya göre Uğur Akkuş'un dört yıl önce Şallı'ya taktığı sözde 100 bin dolarlık pırlanta yüzük, laboratuvarda 5 bin dolara yapıldı.

AYDIN HAMZA
27.09.2022 06:58 - Son Güncelleme: 27.09.2022 06:58
Hadise’den sonra Ebru Şallı’nın da tektaşı sahte çıktı! Sosyetikleri Acaba benim de yüzüğüm sahte mi? telaşı sardı

Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye evlilik teklifi yaparken taktığı ve boşanırken geri istediği 3 milyon TL'lik yüzüğün sahte olduğu iddia edilmişti.

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Hadise’den sonra Ebru Şallı’nın da tektaşı sahte çıktı! Sosyetikleri Acaba benim de yüzüğüm sahte mi? telaşı sardı

Dinçerler, dünyaca ünlü bir markaya ait olan pırlanta yüzüğü laboratuvar ortamında 180 bin TL'ye mal edip; bunu da ünlü popçuya armağan etti.

Hadise’den sonra Ebru Şallı’nın da tektaşı sahte çıktı! Sosyetikleri Acaba benim de yüzüğüm sahte mi? telaşı sardı

Haberimizin ardından sosyetik güzeller arasında da pırlanta paniği başladı.

Hadise’den sonra Ebru Şallı’nın da tektaşı sahte çıktı! Sosyetikleri Acaba benim de yüzüğüm sahte mi? telaşı sardı

Sosyetikler, "Acaba benim de yüzüğüm sahte mi?" diyerek soluğu kuyumcularında aldı.

Hadise’den sonra Ebru Şallı’nın da tektaşı sahte çıktı! Sosyetikleri Acaba benim de yüzüğüm sahte mi? telaşı sardı

Öte yandan Hadise'den sonra Ebru Şallı'nın da 'replika yüzük' kurbanı olduğu iddia edildi.

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