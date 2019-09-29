Hadise'den olay paylaşım! Yataktan kalkar kalkmaz paylaştı... İşte o fotoğraf...

EŞKIYA TAKIMI

Yeni sezonda 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin kadrosuna katılan Naz Elmas, önceki gün setteydi. atv'nin fenomen dizisinde 'Sevda Meftun' karakterini canlandıran güzel oyuncu, çekim arasında ekiple böyle poz verdi. Elmas, bu kareye de "Bizim takım" notu düştü.