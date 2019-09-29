Hadise'den olay paylaşım! Yataktan kalkar kalkmaz paylaştı... İşte o fotoğraf...
Popçu Hadise, makyajsız paylaşım yapmayı sevdi. Geçtiğimiz aylarda sık sık sıfır makyajlı haliyle selfie yapıp sosyal medyada özgüvenini konuşturan şarkıcı, dün sabah da kural bozmadı. Yataktan kalkar kalkmaz eline telefonunu alıp kendini fotoğrafları. İşte o fotoğraf ve 29 Eylül tarihli Takvim Gazetesi'nin Saklambaç sayfalarından derlediğimiz magazin turu...
29.09.2019 07:54
- Son Güncelleme: 29.09.2019 07:54
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