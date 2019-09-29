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Hadise'den olay paylaşım! Yataktan kalkar kalkmaz paylaştı... İşte o fotoğraf...

Popçu Hadise, makyajsız paylaşım yapmayı sevdi. Geçtiğimiz aylarda sık sık sıfır makyajlı haliyle selfie yapıp sosyal medyada özgüvenini konuşturan şarkıcı, dün sabah da kural bozmadı. Yataktan kalkar kalkmaz eline telefonunu alıp kendini fotoğrafları. İşte o fotoğraf ve 29 Eylül tarihli Takvim Gazetesi'nin Saklambaç sayfalarından derlediğimiz magazin turu...

29.09.2019 07:54 - Son Güncelleme: 29.09.2019 07:54
Hadise'den olay paylaşım! Yataktan kalkar kalkmaz paylaştı... İşte o fotoğraf...

İşte Hadise'nin o paylaşımı ve 29 Eylül tarihli Takvim Gazetesi'nin Saklambaç sayfalarından derlediğimiz magazin turu...

Hadise'den olay paylaşım! Yataktan kalkar kalkmaz paylaştı... İşte o fotoğraf...

DOĞAL HADİSE
Popçu Hadise, makyajsız paylaşım yapmayı sevdi. Geçtiğimiz aylarda sık sık sıfır makyajlı haliyle selfie yapıp sosyal medyada özgüvenini konuşturan şarkıcı, dün sabah da kural bozmadı. 34 yaşındaki popçu, yataktan kalkar kalkmaz eline telefonunu alıp kendini böyle fotoğrafladı.

Hadise'den olay paylaşım! Yataktan kalkar kalkmaz paylaştı... İşte o fotoğraf...

ŞİDDET GÖZYAŞI
Başarılı sanatçı Funda Arar, önceki akşam U.S Polo ASSN konserleri kapsamında sahne aldı. 'Neyse' parçasında gözyaşlarına boğulan Arar, "Bu şarkıda aklıma şiddet gören kadınlar geliyor. Şiddete son vermek gerekiyor" dedi.

Hadise'den olay paylaşım! Yataktan kalkar kalkmaz paylaştı... İşte o fotoğraf...

EŞKIYA TAKIMI
Yeni sezonda 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin kadrosuna katılan Naz Elmas, önceki gün setteydi. atv'nin fenomen dizisinde 'Sevda Meftun' karakterini canlandıran güzel oyuncu, çekim arasında ekiple böyle poz verdi. Elmas, bu kareye de "Bizim takım" notu düştü.

Hadise'den olay paylaşım! Yataktan kalkar kalkmaz paylaştı... İşte o fotoğraf...

ACELECİ DUYGU
Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'la aşkı tam gaz süren Duygu Sarışın, önceki gün Nişantaşı City's çıkışı objektife takıldı. Bir yandan telefonla konuşup diğer yandan ceketini giymeye çalışan oyuncu, acelesi olduğu gerekçesiyle soruları yanıtsız bıraktı.

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