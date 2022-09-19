Hadise'den Mehmet Dinçerler'e ültimatom! “Özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım” diyerek yüzüğü fırlattı
Hadise, boşanma davası sonrası ilk konserini önceki akşam İstanbul'da verdi. Mehmet Dinçerler'e sık sık gönderme yapan seksi şarkıcı, "Prenses" şarkısındaki "Özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım" sözlerini söylerken yüzüğünü fırlattı.
Dört aylık eşi Mehmet Dinçerler'e açtığı boşanma davasının ardından ilk konserini İstanbul'da veren Hadise, hayli enerjikti. Dansçılarıyla 'Aşk Kaç Beden' ile açılışı yapan güzel şarkıcı; "Bu gece üzülmek yok, dans edeceğiz, eğleneceğiz" diyerek konserine güçlü ve enerjik bir şekilde devam etti.
SIFIR TOLERANS" VURGUSU!
"Prenses" şarkısını seslendirdiği sırada "Özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım" sözleri üzerine yüzüğünü fırlatarak Mehmet Dinçerler'e taşını attı.
Ünlü şarkıcı, "Sıfır Tolerans" şarkısını söylerken de "Suçüstü tövbeler, Kalbe ağır darbeler, İlahi sevgilim Sen kimi kandırıyorsun?" kısmındaki "Beni mi kandırıyorsun?" bölümünde kendini göstererek de yine Mehmet Dinçerler'e sahneden mesaj gönderdi.
Dört aylık evli çiftten Hadise, açtığı boşanma davasında eşinin sahne hayatına kısıtlama getirdiğini ve baskıların psikolojik şiddete döndüğünü söylemişti.
Hadise, boşanma davası açınca Mehmet Dinçerler'in kendisinden düğünde takılan tüm altınlar ile evlilik teklifi sırasında taktığı 3 milyon TL'lik yüzüğü istemesiyle şoke olmuştu.