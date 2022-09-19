Hadise’den Mehmet Dinçerler’e ültimatom! “Özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım” diyerek yüzüğü fırlattı

Dört aylık eşi Mehmet Dinçerler'e açtığı boşanma davasının ardından ilk konserini İstanbul'da veren Hadise, hayli enerjikti. Dansçılarıyla 'Aşk Kaç Beden' ile açılışı yapan güzel şarkıcı; "Bu gece üzülmek yok, dans edeceğiz, eğleneceğiz" diyerek konserine güçlü ve enerjik bir şekilde devam etti.