Vav TV İzle
Haberler Saklambaç Hadise'den Mehmet Dinçerler'e ültimatom! “Özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım” diyerek yüzüğü fırlattı

Hadise'den Mehmet Dinçerler'e ültimatom! “Özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım” diyerek yüzüğü fırlattı

Hadise, boşanma davası sonrası ilk konserini önceki akşam İstanbul'da verdi. Mehmet Dinçerler'e sık sık gönderme yapan seksi şarkıcı, "Prenses" şarkısındaki "Özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım" sözlerini söylerken yüzüğünü fırlattı.

19.09.2022 06:58 - Son Güncelleme: 19.09.2022 06:59
Hadise’den Mehmet Dinçerler’e ültimatom! “Özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım” diyerek yüzüğü fırlattı

Dört aylık eşi Mehmet Dinçerler'e açtığı boşanma davasının ardından ilk konserini İstanbul'da veren Hadise, hayli enerjikti. Dansçılarıyla 'Aşk Kaç Beden' ile açılışı yapan güzel şarkıcı; "Bu gece üzülmek yok, dans edeceğiz, eğleneceğiz" diyerek konserine güçlü ve enerjik bir şekilde devam etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hadise’den Mehmet Dinçerler’e ültimatom! “Özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım” diyerek yüzüğü fırlattı

Siyah kostüm tercih eren seksi şarkıcı, sahneden sık sık kendisiyle davasını çekişmeli bir hale sokan eşine göndermeler yaptı. "

Hadise’den Mehmet Dinçerler’e ültimatom! “Özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım” diyerek yüzüğü fırlattı

SIFIR TOLERANS" VURGUSU!
"Prenses" şarkısını seslendirdiği sırada "Özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım" sözleri üzerine yüzüğünü fırlatarak Mehmet Dinçerler'e taşını attı.
Ünlü şarkıcı, "Sıfır Tolerans" şarkısını söylerken de "Suçüstü tövbeler, Kalbe ağır darbeler, İlahi sevgilim Sen kimi kandırıyorsun?" kısmındaki "Beni mi kandırıyorsun?" bölümünde kendini göstererek de yine Mehmet Dinçerler'e sahneden mesaj gönderdi.

Hadise’den Mehmet Dinçerler’e ültimatom! “Özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım” diyerek yüzüğü fırlattı

Dört aylık evli çiftten Hadise, açtığı boşanma davasında eşinin sahne hayatına kısıtlama getirdiğini ve baskıların psikolojik şiddete döndüğünü söylemişti.

Hadise’den Mehmet Dinçerler’e ültimatom! “Özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım” diyerek yüzüğü fırlattı

Hadise, boşanma davası açınca Mehmet Dinçerler'in kendisinden düğünde takılan tüm altınlar ile evlilik teklifi sırasında taktığı 3 milyon TL'lik yüzüğü istemesiyle şoke olmuştu.

Hadise’den Mehmet Dinçerler’e ültimatom! “Özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım” diyerek yüzüğü fırlattı

Seksi şarkıcı, sahneden bu yüzüğünü fırlatarak eşine gönderme yaptı.

Hadise’den Mehmet Dinçerler’e ültimatom! “Özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım” diyerek yüzüğü fırlattı

Dinçerler, Hadise'ye taktığı 3 milyon TL'lik yüzüğü de geri istiyor.

SON DAKİKA