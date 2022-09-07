Vav TV İzle
Haberler Saklambaç Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinde flaş gelişme! Ünlü çift alyansları çıkardı o görüntüleri gören inanamadı

Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinde flaş gelişme! Ünlü çift alyansları çıkardı o görüntüleri gören inanamadı

Bir süredir evliliklerinde kriz olduğu konuşulan Hadise ve Mehmet Dinçerler'den manidar görüntüler! Geçtiğimiz gün konserinde gözyaşlarına boğulan popçu, eşinin hediyesi olan yüzüğü bir süredir takmazken; Dinçerler de önceki gün ilk kez alyanssız görüntülendi.

07.09.2022 06:58 - Son Güncelleme: 07.09.2022 06:58
Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinde flaş gelişme! Ünlü çift alyansları çıkardı o görüntüleri gören inanamadı

Mayıs ayında ani bir kararla nikah masasına oturan Hadise ve Mehmet Dinçerler gündemden düşmüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinde flaş gelişme! Ünlü çift alyansları çıkardı o görüntüleri gören inanamadı

Bir süredir aralarında sorun olduğu konuşulan ünlü çift, son günlerde sergiledikleri tavırlarla dedikoduları alevlendirdi.

Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinde flaş gelişme! Ünlü çift alyansları çıkardı o görüntüleri gören inanamadı

Bir süredir eşiyle görüntülenmeyen Hadise, Dinçerler'in 23 Ağustos'taki yaş gününde de hiçbir paylaşım yapmadı.

Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinde flaş gelişme! Ünlü çift alyansları çıkardı o görüntüleri gören inanamadı

Geçtiğimiz günlerdeki İzmir konserinde 'Küçük Bir Yol' şarkısını seslendirirken gözyaşlarına boğulan Hadise'nin hüznü, "Evliliğinde mutsuz" iddialarını güçlendirdi.

Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinde flaş gelişme! Ünlü çift alyansları çıkardı o görüntüleri gören inanamadı

Seksi popçu, evlendikten sonra verdiği tüm konserlerinde Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifi sırasında hediye ettiği 3 milyon TL'lik pırlanta yüzüğü hep taktı.

SON DAKİKA