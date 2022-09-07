Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinde flaş gelişme! Ünlü çift alyansları çıkardı o görüntüleri gören inanamadı
Bir süredir evliliklerinde kriz olduğu konuşulan Hadise ve Mehmet Dinçerler'den manidar görüntüler! Geçtiğimiz gün konserinde gözyaşlarına boğulan popçu, eşinin hediyesi olan yüzüğü bir süredir takmazken; Dinçerler de önceki gün ilk kez alyanssız görüntülendi.
07.09.2022 06:58 - Son Güncelleme: 07.09.2022 06:58
Bir süredir eşiyle görüntülenmeyen Hadise, Dinçerler'in 23 Ağustos'taki yaş gününde de hiçbir paylaşım yapmadı.
Geçtiğimiz günlerdeki İzmir konserinde 'Küçük Bir Yol' şarkısını seslendirirken gözyaşlarına boğulan Hadise'nin hüznü, "Evliliğinde mutsuz" iddialarını güçlendirdi.
Seksi popçu, evlendikten sonra verdiği tüm konserlerinde Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifi sırasında hediye ettiği 3 milyon TL'lik pırlanta yüzüğü hep taktı.