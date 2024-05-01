Hadise ile Galatasaray'ın oyuncusu Lucas Torreira aşk mı yaşıyor? Beklenen açıklama geldi: Aşk deyince de ben be...

Mehmet Dinçerler'den boşandıktan sonra özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Hadise'nin adı son olarak Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira ile anıldı. Aşk kazanı fokurdamaya devam ederken Hadise'den bu iddialara yanıt geldi. İşte Hadise'nin o açıklaması...
Hadise, önceki gün yüzü olduğu markanın Beşiktaş'taki yeni ürün tanıtımına katıldı.
15-16 yaşındayken Belçika'da katıldığı "Idool 2003" programının yayınlandığı VTM kanalında yayınlanacak bir müzik yarışmasında jüri koltuğuna oturacak olan Hadise, gazetecilerin konuyla ilgili sorulara, "Yarışmacı olarak katıldığım programa yıllar sonra jüri üyesi olmak benim için tarif edilmez bir duygu ve önümüzdeki hafta başlıyor" dedi.
Daha öncesinde adı Galatasaray oyuncusu Lucas Torreira ile anılan Hadise gazetecilerin, "Torreira ile birlikte olduğunuz dedikodusu doğru mu?' sorusuna, "Aşk deyince de ben be...