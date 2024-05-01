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Hadise ile Galatasaray'ın oyuncusu Lucas Torreira aşk mı yaşıyor? Beklenen açıklama geldi: Aşk deyince de ben be...

Mehmet Dinçerler'den boşandıktan sonra özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Hadise'nin adı son olarak Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira ile anıldı. Aşk kazanı fokurdamaya devam ederken Hadise'den bu iddialara yanıt geldi. İşte Hadise'nin o açıklaması...

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Mayıs 2024, 07:06 Güncelleme 01 Mayıs 2024, 09:53
Hadise ile Galatasaray’ın oyuncusu Lucas Torreira aşk mı yaşıyor? Beklenen açıklama geldi: Aşk deyince de ben be... 1

Hadise, önceki gün yüzü olduğu markanın Beşiktaş'taki yeni ürün tanıtımına katıldı.

Hadise ile Galatasaray’ın oyuncusu Lucas Torreira aşk mı yaşıyor? Beklenen açıklama geldi: Aşk deyince de ben be... 2

15-16 yaşındayken Belçika'da katıldığı "Idool 2003" programının yayınlandığı VTM kanalında yayınlanacak bir müzik yarışmasında jüri koltuğuna oturacak olan Hadise, gazetecilerin konuyla ilgili sorulara, "Yarışmacı olarak katıldığım programa yıllar sonra jüri üyesi olmak benim için tarif edilmez bir duygu ve önümüzdeki hafta başlıyor" dedi.

Hadise ile Galatasaray’ın oyuncusu Lucas Torreira aşk mı yaşıyor? Beklenen açıklama geldi: Aşk deyince de ben be... 3

Daha öncesinde adı Galatasaray oyuncusu Lucas Torreira ile anılan Hadise gazetecilerin, "Torreira ile birlikte olduğunuz dedikodusu doğru mu?' sorusuna, "Aşk deyince de ben be...

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