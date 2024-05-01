Hadise ile Galatasaray'ın oyuncusu Lucas Torreira aşk mı yaşıyor? Beklenen açıklama geldi: Aşk deyince de ben be...

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15-16 yaşındayken Belçika'da katıldığı "Idool 2003" programının yayınlandığı VTM kanalında yayınlanacak bir müzik yarışmasında jüri koltuğuna oturacak olan Hadise, gazetecilerin konuyla ilgili sorulara, "Yarışmacı olarak katıldığım programa yıllar sonra jüri üyesi olmak benim için tarif edilmez bir duygu ve önümüzdeki hafta başlıyor" dedi.