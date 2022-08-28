Gözyaşları içinde anlattı! Berk Atakan ayrılan Selin Yağcıoğlu eski eşinin 4 yaşındaki kızlarıyla...
Sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu, eski eşinin 4 yaşındaki kızlarıyla hiç ilgilenmediğini ağlayarak anlattı. Güzel fenomen, kendisine destek olmayan oyuncu aşkı Berk Atan'ı da terk etti.
28.08.2022 06:57 - Son Güncelleme: 28.08.2022 06:57
Güzel fenomen, eski eşi Gökhan Balarısı'nın 2019'da dünyaya gelen kızları Su'yla hiç ilgilenmediğini ağlayarak anlattı.
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Selin Yağcıoğlu, bu açıklamayı yaptıktan bir süre sonra da "Sizinle birlikte fırtınaya katlanamayan biri gökkuşağının tadını çıkarmayı hak etmez" yazılı bir paylaşım yaptı.
Güzel fenomen hemen ardından da uzun süredir birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Berk Atan'ı takipten çıktı.