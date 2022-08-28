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Haberler Saklambaç Gözyaşları içinde anlattı! Berk Atakan ayrılan Selin Yağcıoğlu eski eşinin 4 yaşındaki kızlarıyla...

Gözyaşları içinde anlattı! Berk Atakan ayrılan Selin Yağcıoğlu eski eşinin 4 yaşındaki kızlarıyla...

Sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu, eski eşinin 4 yaşındaki kızlarıyla hiç ilgilenmediğini ağlayarak anlattı. Güzel fenomen, kendisine destek olmayan oyuncu aşkı Berk Atan'ı da terk etti.

28.08.2022 06:57 - Son Güncelleme: 28.08.2022 06:57
Gözyaşları içinde anlattı! Berk Atakan ayrılan Selin Yağcıoğlu eski eşinin 4 yaşındaki kızlarıyla...

Her zaman bakımlı hallerini Instagram'da paylaşan Selin Yağcıoğlu, önceki gün bambaşka bir haldeydi.

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Gözyaşları içinde anlattı! Berk Atakan ayrılan Selin Yağcıoğlu eski eşinin 4 yaşındaki kızlarıyla...

Güzel fenomen, eski eşi Gökhan Balarısı'nın 2019'da dünyaya gelen kızları Su'yla hiç ilgilenmediğini ağlayarak anlattı.

Gözyaşları içinde anlattı! Berk Atakan ayrılan Selin Yağcıoğlu eski eşinin 4 yaşındaki kızlarıyla...

Birçok takipçisinin kendisine "Eski eşini neden yok sayıp ben tek başıma kızımı büyütüyorum diyorsun?" mesajları attığını söyleyen Yağcıoğlu, "Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil, keşke öyle olsa" dedi.

Gözyaşları içinde anlattı! Berk Atakan ayrılan Selin Yağcıoğlu eski eşinin 4 yaşındaki kızlarıyla...

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Selin Yağcıoğlu, bu açıklamayı yaptıktan bir süre sonra da "Sizinle birlikte fırtınaya katlanamayan biri gökkuşağının tadını çıkarmayı hak etmez" yazılı bir paylaşım yaptı.

Gözyaşları içinde anlattı! Berk Atakan ayrılan Selin Yağcıoğlu eski eşinin 4 yaşındaki kızlarıyla...

Güzel fenomen hemen ardından da uzun süredir birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Berk Atan'ı takipten çıktı.

Gözyaşları içinde anlattı! Berk Atakan ayrılan Selin Yağcıoğlu eski eşinin 4 yaşındaki kızlarıyla...

"Berk'le kendi isteğimle ayrıldım" diyen güzel fenomenin, yaşadığı zor günlerde sevgilisinden destek göremediği için ilişkiyi bitirdiği ortaya çıktı.

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