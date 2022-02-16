Geçtiğimiz aylarda bebeğini kucağına alan 50 yaşındaki efsane model Naomi Campbell’ın beslenme sırrı ortaya çıktı
50 yaşında hamile kalan efsane model Naomi Campbell'ın çok merak edilen beslenme düzeni ortaya çıktı. Günde tek öğün ve glutensiz beslenen Naomi, hamile kalmaya karar verir vermez tavuğu da hayatından çıkardı.
16.02.2022 07:06
- Son Güncelleme: 16.02.2022 07:06
İngiliz modelin bu açıklamaları sonrasında en çok merak edilen Naomi'nin ileriki yaşta hamile kalmayı nasıl başardığı oldu.
Uzun süredir günde sadece tek bir öğünle beslenen Naomi Campbell, hamile kalmaya karar verdiği an itibariyle hayatından tavuk ile glutenli gıdaları çıkardı.