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Geçtiğimiz aylarda bebeğini kucağına alan 50 yaşındaki efsane model Naomi Campbell’ın beslenme sırrı ortaya çıktı

50 yaşında hamile kalan efsane model Naomi Campbell'ın çok merak edilen beslenme düzeni ortaya çıktı. Günde tek öğün ve glutensiz beslenen Naomi, hamile kalmaya karar verir vermez tavuğu da hayatından çıkardı.

16.02.2022 07:06 - Son Güncelleme: 16.02.2022 07:06
Geçtiğimiz aylarda bebeğini kucağına alan 50 yaşındaki efsane model Naomi Campbell’ın beslenme sırrı ortaya çıktı

Top model Naomi Campbell, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında kızını kucağına alarak büyük mutluluk yaşadı.

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Geçtiğimiz aylarda bebeğini kucağına alan 50 yaşındaki efsane model Naomi Campbell’ın beslenme sırrı ortaya çıktı

Kızıyla ilk kez kamera karşısına geçen 50 yaşındaki efsane model, "Hayal edebileceğim en büyük lütuf. Şimdiye kadar yaptığım en iyi şey" dedi ve bebeğinin evlatlık olduğu iddialarına nokta koydu.

Geçtiğimiz aylarda bebeğini kucağına alan 50 yaşındaki efsane model Naomi Campbell’ın beslenme sırrı ortaya çıktı

İngiliz modelin bu açıklamaları sonrasında en çok merak edilen Naomi'nin ileriki yaşta hamile kalmayı nasıl başardığı oldu.

Geçtiğimiz aylarda bebeğini kucağına alan 50 yaşındaki efsane model Naomi Campbell’ın beslenme sırrı ortaya çıktı

Bunun sırrını da İngiliz modelle uzun yıllardır çalışan özel şefi ve yaşam koçu açıkladı.

Geçtiğimiz aylarda bebeğini kucağına alan 50 yaşındaki efsane model Naomi Campbell’ın beslenme sırrı ortaya çıktı

Uzun süredir günde sadece tek bir öğünle beslenen Naomi Campbell, hamile kalmaya karar verdiği an itibariyle hayatından tavuk ile glutenli gıdaları çıkardı.

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