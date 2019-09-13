Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıdızı Falcao eşi Lorelei Taron ve kızlarıyla birlikte alışverişte...

MİNİK STAR

Altı yaşındaki sosyal medya fenomeni Taylen Biggs, dünyaca ünlü markalara modellik yapıyor. Bu yaştaki aylık kazancı ise milyarlarca insanı kıskandırıyor: 10 milyon dolar!

Dünyaca ünlü sosyal medya fenomeni Taylen Biggs, 2013'te Miami'de dünyaya geldi... Henüz altı aylıkken bir mankenlik ajansı tarafından keşfedildi. O günden sonra birçok reklamda oynayıp, büyük gelirler elde etti. Şimdilerde 6 yaşında olan minik fenomenin Instagram'daki takipçi sayısı ise 206 bine yükseldi. Taylen Biggs, geçtiğimiz günlerde de New York Moda Haftası'nı en ön sıralardan takip etti...