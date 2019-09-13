Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıdızı Falcao eşi Lorelei Taron ve kızlarıyla birlikte alışverişte...
Monaco'dan Galatasaray'a transfer olan dünyaca ünlü yıldız futbolcu Radamel Falcao, önceki gün eşi Lorelei Taron ve kızlarıyla birlikte alışverişteydi. Falcao'nun mütevazi tavrı dikkatlerden kaçmadı. İşte Falcao'nun alışveriş keyfi ve 13 Eylül 2019 tarihli Takvim gazetesinin Saklambaç sayfalarında yer alan haberlerden derlediğimiz magazin turu...
13.09.2019 08:00
- Son Güncelleme: 13.09.2019 08:00
MİNİK STAR
Altı yaşındaki sosyal medya fenomeni Taylen Biggs, dünyaca ünlü markalara modellik yapıyor. Bu yaştaki aylık kazancı ise milyarlarca insanı kıskandırıyor: 10 milyon dolar!
Dünyaca ünlü sosyal medya fenomeni Taylen Biggs, 2013'te Miami'de dünyaya geldi... Henüz altı aylıkken bir mankenlik ajansı tarafından keşfedildi. O günden sonra birçok reklamda oynayıp, büyük gelirler elde etti. Şimdilerde 6 yaşında olan minik fenomenin Instagram'daki takipçi sayısı ise 206 bine yükseldi. Taylen Biggs, geçtiğimiz günlerde de New York Moda Haftası'nı en ön sıralardan takip etti...
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