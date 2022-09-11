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Haberler Saklambaç Evlilik yüzüğünü takmayan Hadise'den eşi Mehmet Dinçerler'e bir gönderme daha...

Evlilik yüzüğünü takmayan Hadise'den eşi Mehmet Dinçerler'e bir gönderme daha...

Önceki akşamki konserine yine evlilik yüzüğü olmadan çıkan Hadise, "Prenseslerin özgürlüğü kısıtlanamaz" sözleriyle adeta kendisine baskı uyguladığı konuşulan eşi Mehmet Dinçerler'e gönderme yaptı!

11.09.2022 06:57 - Son Güncelleme: 11.09.2022 06:57
Evlilik yüzüğünü takmayan Hadise’den eşi Mehmet Dinçerler’e bir gönderme daha...

Önceki gün yaptığı açıklamada bebek iddiasını yalanlayıp boşanma dedikodularıyla ilgili sessiz kalan Hadise, yine önceki akşam İstanbul Kadıköy'de konser verdi.

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Evlilik yüzüğünü takmayan Hadise’den eşi Mehmet Dinçerler’e bir gönderme daha...

Ünlü popçu, güzelliği ve enerjisiyle büyülediği konserinde yine yüzüğünü takmayarak "ayrılık" haberlerinin sürmesine yol açtı.

Evlilik yüzüğünü takmayan Hadise’den eşi Mehmet Dinçerler’e bir gönderme daha...

Mekan açılışını eşi olmadan yapan Mehmet Dinçerler ise Twitter'dan yazdığı şu cümlelerle şaşkınlık yarattı: "Bazı insanların, insanlığa bir don lastiği kadar faydası yok."

Evlilik yüzüğünü takmayan Hadise’den eşi Mehmet Dinçerler’e bir gönderme daha...

DESTEĞİNİ GERİ ÇEKTİ
Öte yandan nişanlı oldukları dönemden beri eşinin mekanlarına destek veren hatta New York'taki anlaşma toplantısına dahi giden ünlü popçu, Dinçerler'e verdiği tüm desteği de geri çekti.

Evlilik yüzüğünü takmayan Hadise’den eşi Mehmet Dinçerler’e bir gönderme daha...

Mekanının açılışına gitmemekle kalmayan Hadise, sosyal medyasından ise sadece kendi konserleriyle ilgili paylaşımlar yaptı.

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