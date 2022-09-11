Evlilik yüzüğünü takmayan Hadise'den eşi Mehmet Dinçerler'e bir gönderme daha...
Önceki akşamki konserine yine evlilik yüzüğü olmadan çıkan Hadise, "Prenseslerin özgürlüğü kısıtlanamaz" sözleriyle adeta kendisine baskı uyguladığı konuşulan eşi Mehmet Dinçerler'e gönderme yaptı!
11.09.2022 06:57 - Son Güncelleme: 11.09.2022 06:57
Mekan açılışını eşi olmadan yapan Mehmet Dinçerler ise Twitter'dan yazdığı şu cümlelerle şaşkınlık yarattı: "Bazı insanların, insanlığa bir don lastiği kadar faydası yok."
DESTEĞİNİ GERİ ÇEKTİ
Öte yandan nişanlı oldukları dönemden beri eşinin mekanlarına destek veren hatta New York'taki anlaşma toplantısına dahi giden ünlü popçu, Dinçerler'e verdiği tüm desteği de geri çekti.
Mekanının açılışına gitmemekle kalmayan Hadise, sosyal medyasından ise sadece kendi konserleriyle ilgili paylaşımlar yaptı.