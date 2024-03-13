Emre Altuğ’dan 2 oğlu olan Çağla 8 yıl sonra gönlünü kaptırmıştı! Yeni aşka yelken açan Nail Gönenli'den bomba açıklama: Ayrılsak da beraberiz

Emre Altuğ ile yaptığı evlilikten iki oğlu olan Çağla Şıkel, boşandıktan 8 yıl sonra aşk orucunu bozmuş ve gönlünü avukat Nail Gönenli'ye kaptırmıştı. Şıkel, sevgilisini ailesiyle tanıştırmış ve annesinin doğum günündeki aile pozlarına Gönenli'ye da yer vermişti. Tüm bunların ardından Nail Gönenli, oyuncu Hazal Subaşı ile yeni bir aşka yelken açmış, saygı ve sevgi çerçevesinde Şıkel ile ilişkisini sonlandırmıştı. Geçtiğimiz gün Kuruçeşme'de görüntülenen Nail Gönenli Çağla Şıkel hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu...
Emre Altuğ ile 4 yıllık ilişkilerini 2008'te nikah masasına taşıyan Çağla Şıkel'in bu evlilikten Kuzey ve Uzay adlarında iki evladı oldu. 2015 yılında Emre Altuğ ile yollarını ayıran ünlü model, geçen yıl gönlünü avukat Nail Gönenli'ye kaptırarak 8 sene süren aşk orucunu bozdu.
İlk kez geçtiğimiz ocak ayında Kuruçeşme'de bir eğlence mekanında görüntülenen ikili, daha sonra el ele kameraların karşısına geçerek, sürpriz birlikteliklerini ilan etti.
Daha sonra Etiler'de objektiflere yansıyan Şıkel, "Yeniden evlenmeyi düşünüyor müsünüz?" sorusuna, "Bu konuyla ilgili haber olmak istemem" cevabını verdi. Gönenli'ye aynı soru yöneltilince ünlü model, elleriyle sevgilisinin ağzını kapattı.