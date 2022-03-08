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Haberler Saklambaç Emina Jahovic tüm dünyaya ayak uydurdu otofaji diyetine başladı! 40 yaşındaki güzel 72 saat boyunca hiçbir şey yemeyecek

Emina Jahovic tüm dünyaya ayak uydurdu otofaji diyetine başladı! 40 yaşındaki güzel 72 saat boyunca hiçbir şey yemeyecek

Emina Jahovic, tüm dünyada popüler olan 'otofaji diyeti'ne başladı. 40 yaşındaki Sırp güzel, 72 saat boyunca hiçbir şey yemeyecek. Üç gün boyunca sadece sıvı tüketecek olan Emina, takipçilerini de "Doktorunuza danışmadan bunu yapmayın" diye uyardı!

08.03.2022 06:55 - Son Güncelleme: 08.03.2022 06:55
Emina Jahovic tüm dünyaya ayak uydurdu otofaji diyetine başladı! 40 yaşındaki güzel 72 saat boyunca hiçbir şey yemeyecek

Son dönemde eski eşi Mustafa Sandal ile süren tazminat savaşıyla gündemde olan Emina Jahovic, şimdilerde açlıkla mücadele ediyor!

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Emina Jahovic tüm dünyaya ayak uydurdu otofaji diyetine başladı! 40 yaşındaki güzel 72 saat boyunca hiçbir şey yemeyecek

İki çocuk annesi olmasına rağmen kusursuz fiziğini koruyan Sırp güzel, önceki akşam 'otofaji diyeti'ne başladı.

Emina Jahovic tüm dünyaya ayak uydurdu otofaji diyetine başladı! 40 yaşındaki güzel 72 saat boyunca hiçbir şey yemeyecek

Bir nevi aralıklı oruç diyeti de olarak bilinen bu yöntemde sınırları zorlayan Emina Jahovic, tam 72 saat boyunca hiçbir şey yemeyecek.

Emina Jahovic tüm dünyaya ayak uydurdu otofaji diyetine başladı! 40 yaşındaki güzel 72 saat boyunca hiçbir şey yemeyecek

40 yaşındaki güzel, bu süreç boyunca sadece bitkisel çay ve kahve tüketecek.

Emina Jahovic tüm dünyaya ayak uydurdu otofaji diyetine başladı! 40 yaşındaki güzel 72 saat boyunca hiçbir şey yemeyecek

YILDIZLAR DA UYGULADI
"Doktorunuza danışmadan sakın bu diyeti yapmayın" diyerek takipçilerini uyaran Emina Jahovic, bu yöntemi Hollywood yıldızları sayesinde keşfetti.

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