Emina Jahovic tüm dünyaya ayak uydurdu otofaji diyetine başladı! 40 yaşındaki güzel 72 saat boyunca hiçbir şey yemeyecek
Emina Jahovic, tüm dünyada popüler olan 'otofaji diyeti'ne başladı. 40 yaşındaki Sırp güzel, 72 saat boyunca hiçbir şey yemeyecek. Üç gün boyunca sadece sıvı tüketecek olan Emina, takipçilerini de "Doktorunuza danışmadan bunu yapmayın" diye uyardı!
08.03.2022 06:55 - Son Güncelleme: 08.03.2022 06:55
Son dönemde eski eşi Mustafa Sandal ile süren tazminat savaşıyla gündemde olan Emina Jahovic, şimdilerde açlıkla mücadele ediyor!
Bir nevi aralıklı oruç diyeti de olarak bilinen bu yöntemde sınırları zorlayan Emina Jahovic, tam 72 saat boyunca hiçbir şey yemeyecek.
YILDIZLAR DA UYGULADI
"Doktorunuza danışmadan sakın bu diyeti yapmayın" diyerek takipçilerini uyaran Emina Jahovic, bu yöntemi Hollywood yıldızları sayesinde keşfetti.