Ebru Şallı ile boşanma aşamasında olan Uğur Akkuş hakkında şoke eden gerçek! Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda...
3 yıl önce Ebru Şallı ile evlenerek adını duyuran iş adamı Uğur Akkuş, hakkında şoke eden gerçek ortaya çıktı. Son dönemde adı haciz ve dolandırıcılık olaylarıyla anılan Akkuş'un geçtiğimiz ay Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olduğu anlaşıldı.
20.03.2022 06:57 - Son Güncelleme: 20.03.2022 06:57
Ebru Şallı'nın 2019 yılında evlenip geçtiğimiz günlerde boşanma kararı aldığı Uğur Akkuş, yine gündemde.
1 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasından hüküm giyen Uğur Akkuş'un hakkında kesinleşmiş karar 7 Eylül 2021'de verildi.
Takvim Gazetesi'nin ulaştığı belgelerde Akkuş'un 28 Şubat 2022'de Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle ayrıldığı ortaya çıktı.