Vav TV İzle
Haberler Saklambaç Ebru Şallı ile boşanma aşamasında olan Uğur Akkuş hakkında şoke eden gerçek! Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda...

Ebru Şallı ile boşanma aşamasında olan Uğur Akkuş hakkında şoke eden gerçek! Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda...

3 yıl önce Ebru Şallı ile evlenerek adını duyuran iş adamı Uğur Akkuş, hakkında şoke eden gerçek ortaya çıktı. Son dönemde adı haciz ve dolandırıcılık olaylarıyla anılan Akkuş'un geçtiğimiz ay Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olduğu anlaşıldı.

Doğan Savaş
20.03.2022 06:57 - Son Güncelleme: 20.03.2022 06:57
Ebru Şallı ile boşanma aşamasında olan Uğur Akkuş hakkında şoke eden gerçek! Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda...

Ebru Şallı'nın 2019 yılında evlenip geçtiğimiz günlerde boşanma kararı aldığı Uğur Akkuş, yine gündemde.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ebru Şallı ile boşanma aşamasında olan Uğur Akkuş hakkında şoke eden gerçek! Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda...

Eski eşi Gonca Sağlam'ı 18 Aralık 2016'da darp edip burnunu kıran Akkuş, açılan davada basit yaralama suçundan yargılanmıştı.

Ebru Şallı ile boşanma aşamasında olan Uğur Akkuş hakkında şoke eden gerçek! Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda...

1 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasından hüküm giyen Uğur Akkuş'un hakkında kesinleşmiş karar 7 Eylül 2021'de verildi.

Ebru Şallı ile boşanma aşamasında olan Uğur Akkuş hakkında şoke eden gerçek! Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda...

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi'nin itirazını reddettiği Akkuş'un cezaevi günlerinin başladığı ortaya çıktı.

Ebru Şallı ile boşanma aşamasında olan Uğur Akkuş hakkında şoke eden gerçek! Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda...

Takvim Gazetesi'nin ulaştığı belgelerde Akkuş'un 28 Şubat 2022'de Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle ayrıldığı ortaya çıktı.

SON DAKİKA