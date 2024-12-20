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Derya Uluğ’un yeni imajına Fenerbahçe taraftarından tam not!

Son dönemin popüler isimlerinden Derya Uluğ, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Yeni yıl öncesi imaj değişikliğine giden ünlü şarkıcı, saçlarını sarıya boyattı. Yeni imajıyla beğeni toplayan Uluğ, özellikle Fenerbahçe taraftarından tam not aldı.

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Giriş Tarihi :20 Aralık 2024 , 09:42 Güncelleme Tarihi :20 Aralık 2024 , 09:42
Derya Uluğ’un yeni imajına Fenerbahçe taraftarından tam not!

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, hem kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.

Derya Uluğ’un yeni imajına Fenerbahçe taraftarından tam not!

Sosyal medyayı aktif kullanan Uluğ, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Derya Uluğ’un yeni imajına Fenerbahçe taraftarından tam not!

Yeni yıl öncesi imaj değişikliğine giden ünlü şarkıcı, saçlarını sarıya boyattı. Kahverengi saçlarından vazgeçen Derya Uluğ'un yeni görüntüsü kısa sürede gündem oldu.

Derya Uluğ’un yeni imajına Fenerbahçe taraftarından tam not!

Yeni imajıyla beğeni toplayan Uluğ, özellikle Fenerbahçe taraftarından tam not aldı. Koyu bir Fenerbahçeli olan Uluğ'a mavi ve sarı kalp emojileriyle birçok yorum yapıldı.

Derya Uluğ’un yeni imajına Fenerbahçe taraftarından tam not!

Uluğ aynı zamanda sarı elbisesiyle dikkatleri çekti.

Derya Uluğ’un yeni imajına Fenerbahçe taraftarından tam not!

İşte Derya Uluğ'un yeni imajıyla yaptığı o paylaşım...

Derya Uluğ’un yeni imajına Fenerbahçe taraftarından tam not!

Derya Uluğ'un yeni imajı

Derya Uluğ’un yeni imajına Fenerbahçe taraftarından tam not!

Derya Uluğ'un yeni imajı

Derya Uluğ’un yeni imajına Fenerbahçe taraftarından tam not!

Derya Uluğ'un yeni imajı

Derya Uluğ’un yeni imajına Fenerbahçe taraftarından tam not!

Derya Uluğ'un yeni imajı

Derya Uluğ’un yeni imajına Fenerbahçe taraftarından tam not!

Derya Uluğ'un yeni imajı