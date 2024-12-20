Derya Uluğ’un yeni imajına Fenerbahçe taraftarından tam not!

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, hem kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.

Sosyal medyayı aktif kullanan Uluğ, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Yeni yıl öncesi imaj değişikliğine giden ünlü şarkıcı, saçlarını sarıya boyattı. Kahverengi saçlarından vazgeçen Derya Uluğ'un yeni görüntüsü kısa sürede gündem oldu.

Yeni imajıyla beğeni toplayan Uluğ, özellikle Fenerbahçe taraftarından tam not aldı. Koyu bir Fenerbahçeli olan Uluğ'a mavi ve sarı kalp emojileriyle birçok yorum yapıldı.