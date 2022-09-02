Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'a teklif yağıyor! Çiçeği burnunda evliler yakın markajda
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un 26 Ağustos'taki düğünü, gündem oldu. Törenin sosyal medyadaki yansımasını gören dev firmalar, çiçeği burnunda evlilere milyonlarca TL'lik reklam teklifleri götürmeye başladı.
02.09.2022 06:58 - Son Güncelleme: 02.09.2022 06:58
Güzel oyuncuyla yaşadığı aşkın ardından popülerliği iyice artan Oğuzhan Koç, bir süre önce sahne ücretine de zam yapmıştı.
Demet Özdemir'den önce Instagram'da 1.7 milyon olan takipçisi sayısı şimdilerde 2.8 milyon olan ünlü müzisyen, şimdilerde gelen konser tekliflerini karşılayamaz oldu.