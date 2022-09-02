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Haberler Saklambaç Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'a teklif yağıyor! Çiçeği burnunda evliler yakın markajda

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'a teklif yağıyor! Çiçeği burnunda evliler yakın markajda

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un 26 Ağustos'taki düğünü, gündem oldu. Törenin sosyal medyadaki yansımasını gören dev firmalar, çiçeği burnunda evlilere milyonlarca TL'lik reklam teklifleri götürmeye başladı.

02.09.2022 06:58 - Son Güncelleme: 02.09.2022 06:58
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’a teklif yağıyor! Çiçeği burnunda evliler yakın markajda

Merakla beklenen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğünü, geçtiğimiz günlerde gerçekleşti.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’a teklif yağıyor! Çiçeği burnunda evliler yakın markajda

Törenin ardından işlerine son sürat devam eden ikiliden Özdemir, yeni projesinin çekimlerine kaldığı yerden devam ederken ünlü müzisyene konser teklifleri yağıyor.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’a teklif yağıyor! Çiçeği burnunda evliler yakın markajda

Güzel oyuncuyla yaşadığı aşkın ardından popülerliği iyice artan Oğuzhan Koç, bir süre önce sahne ücretine de zam yapmıştı.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’a teklif yağıyor! Çiçeği burnunda evliler yakın markajda

Demet Özdemir'den önce Instagram'da 1.7 milyon olan takipçisi sayısı şimdilerde 2.8 milyon olan ünlü müzisyen, şimdilerde gelen konser tekliflerini karşılayamaz oldu.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’a teklif yağıyor! Çiçeği burnunda evliler yakın markajda

GENÇLERİN GÖZDE ÇİFTİ
Öte yandan özellikle gençlerin en sevdiği ünlü çiftler arasına giren ikili, markaların da yakın markajına girdi.

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