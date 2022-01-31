Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun Hakan Sabancı ile yakınlaşması babası Eren Talu'yu fena kızdırdı
Defne Samyeli'nin 18 yaşındaki kızı Derin Talu'nun Hakan Sabancı ile yakınlaşması babası Eren Talu'yu kızdırdı. Ünlü mimar, magazin gündemine sık sık gelmeye başlayan Derin'e 'Dikkatli ol' uyarısı yaptı.
31.01.2022 06:59
- Son Güncelleme: 31.01.2022 06:59
Sosyetik playboy Hakan Sabancı'nın geçtiğimiz gün Defne Samyeli'nin 18 yaşındaki kızı Derin Talu ile fotoğrafları çıkmış ikilinin birlikte olduğu iddia edilmişti.
İLİŞKİLERİ KAÇAMAK OLARAK KALDI
İlerleyen saatlerde mekana Hakan Sabancı, yabancı bir güzelle el ele geldi.