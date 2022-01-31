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Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun Hakan Sabancı ile yakınlaşması babası Eren Talu'yu fena kızdırdı

Defne Samyeli'nin 18 yaşındaki kızı Derin Talu'nun Hakan Sabancı ile yakınlaşması babası Eren Talu'yu kızdırdı. Ünlü mimar, magazin gündemine sık sık gelmeye başlayan Derin'e 'Dikkatli ol' uyarısı yaptı.

UFUK ÖZCAN
31.01.2022 06:59 - Son Güncelleme: 31.01.2022 06:59
Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu’nun Hakan Sabancı ile yakınlaşması babası Eren Talu’yu fena kızdırdı

Sosyetik playboy Hakan Sabancı'nın geçtiğimiz gün Defne Samyeli'nin 18 yaşındaki kızı Derin Talu ile fotoğrafları çıkmış ikilinin birlikte olduğu iddia edilmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu’nun Hakan Sabancı ile yakınlaşması babası Eren Talu’yu fena kızdırdı

Hatta gittikleri mekanda samimi şekilde eğlenirken bir anda öpüştüklerini bile görenler olmuştu.

Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu’nun Hakan Sabancı ile yakınlaşması babası Eren Talu’yu fena kızdırdı

Geçtiğimiz cuma akşamı Bomonti'de bir mekana uğradım.

Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu’nun Hakan Sabancı ile yakınlaşması babası Eren Talu’yu fena kızdırdı

İLİŞKİLERİ KAÇAMAK OLARAK KALDI
İlerleyen saatlerde mekana Hakan Sabancı, yabancı bir güzelle el ele geldi.

Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu’nun Hakan Sabancı ile yakınlaşması babası Eren Talu’yu fena kızdırdı

Tabii doğal olarak da gece sonunda birlikte mekandan ayrıldılar.

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