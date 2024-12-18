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Çağatay Ulusoy’un yeni sevgilisi! Gönlünü rol arkadaşı Aslıhan Malbora’ya kaptırdı

Medcezir, Terzi, Kübra, Tam Bir Centilmen, Gaddar ve Kağıttan Hayatlar gibi yapımlarda rol alan Çağatay Ulusoy, 7 yıl aşk yaşadığı Duygu Sarışın ile geçen sene Ocak ayında ayrılmıştı. Ayrılık sonrası adı birçok güzelle aşk dedikodularına karışan Çağatay Ulusoy hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Ulusoy'un rol arkadaşı Aslıhan Malbora ile aşk yaşadığı öne sürüldü. İşte ayrıntılar...

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Giriş Tarihi :18 Aralık 2024 , 14:21 Güncelleme Tarihi :18 Aralık 2024 , 14:21
Çağatay Ulusoy’un yeni sevgilisi! Gönlünü rol arkadaşı Aslıhan Malbora’ya kaptırdı

Aşk defteri bir hayli kabarık olan Çağatay Ulusoy, özellikle Serenay Sarıkaya, Berrak Tüzünataç ve Duygu Sarışın ile yaşadığı aşklarla çok konuşuldu.

Çağatay Ulusoy’un yeni sevgilisi! Gönlünü rol arkadaşı Aslıhan Malbora’ya kaptırdı

Duygu Sarışın ile 7 yıllık ilişkisini geçen sene ocak ayında sonlandıran Ulusoy'un ayrılık sonrası adı birçok güzelle anıldı.

Çağatay Ulusoy’un yeni sevgilisi! Gönlünü rol arkadaşı Aslıhan Malbora’ya kaptırdı

Bir dönem Gaddar dizisindeki partneri Sümeyye Aydoğan ile aşk yaşadığı konuşulan Ulusoy, bu kez bambaşka bir isimle gündeme geldi.

Çağatay Ulusoy’un yeni sevgilisi! Gönlünü rol arkadaşı Aslıhan Malbora’ya kaptırdı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çağatay Ulusoy ile Aslıhan Malbora bir süredir aşk yaşıyor. İkilinin ilişkisinin çok yeni olduğu biliniyor.

Çağatay Ulusoy’un yeni sevgilisi! Gönlünü rol arkadaşı Aslıhan Malbora’ya kaptırdı

Ünlü oyuncu Aslıhan Malbora'nın 10 yıllık sevgilisi Metin Temel'le geçtiğimiz yaz yollarını ayırdığı biliniyor.