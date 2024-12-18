Çağatay Ulusoy’un yeni sevgilisi! Gönlünü rol arkadaşı Aslıhan Malbora’ya kaptırdı

Aşk defteri bir hayli kabarık olan Çağatay Ulusoy, özellikle Serenay Sarıkaya, Berrak Tüzünataç ve Duygu Sarışın ile yaşadığı aşklarla çok konuşuldu.

Duygu Sarışın ile 7 yıllık ilişkisini geçen sene ocak ayında sonlandıran Ulusoy'un ayrılık sonrası adı birçok güzelle anıldı.

Bir dönem Gaddar dizisindeki partneri Sümeyye Aydoğan ile aşk yaşadığı konuşulan Ulusoy, bu kez bambaşka bir isimle gündeme geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çağatay Ulusoy ile Aslıhan Malbora bir süredir aşk yaşıyor. İkilinin ilişkisinin çok yeni olduğu biliniyor.