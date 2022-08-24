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Çağatay Ulusoy ve sevgilisi Duygu Sarışın, Kıvanç Tatlıtuğ'la komşu oluyor

Çağatay Ulusoy, Kıvanç Tatlıtuğ'la komşu olmak için kolları sıvadı. Yakışıklı oyuncu, Duygu Sarışın'la Kemerburgaz'da 13 milyon 500 bin TL'lik bir kütük evi gezdi.

24.08.2022 16:14 - Son Güncelleme: 24.08.2022 16:14
Çağatay Ulusoy ve sevgilisi Duygu Sarışın, Kıvanç Tatlıtuğ’la komşu oluyor

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Çağatay Ulusoy, geçtiğimiz günlerde Kemerburgaz'daydı.

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Çağatay Ulusoy ve sevgilisi Duygu Sarışın, Kıvanç Tatlıtuğ’la komşu oluyor

Daha önce de yakın dostu Kıvanç Tatlıtuğ'un oturduğu siteden ev bakan ünlü oyuncu, yine aynı yerde ev bulmak için kolları sıvadı.

Çağatay Ulusoy ve sevgilisi Duygu Sarışın, Kıvanç Tatlıtuğ’la komşu oluyor

Konuşulanlara göre; kendisi gibi oyuncu aşkı Duygu Sarışın'la uzun süredir Zekeriyaköy'deki bir villada oturan Ulusoy, çok beğendiği kütük evlere geçmek için kesin kararını verdi.

Çağatay Ulusoy ve sevgilisi Duygu Sarışın, Kıvanç Tatlıtuğ’la komşu oluyor

Çağatay Ulusoy, üç odalı ve fiyatı 13 milyon 500 bin TL olan kütük evle ilgili son kararını da birkaç gün içerisinde verecek.

Çağatay Ulusoy ve sevgilisi Duygu Sarışın, Kıvanç Tatlıtuğ’la komşu oluyor

Bu arada Çağatay Ulusoy, bu rakamı vermesine rağmen evin tapusunu alamıyor.

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