Çağatay Ulusoy ve sevgilisi Duygu Sarışın, Kıvanç Tatlıtuğ'la komşu oluyor
Çağatay Ulusoy, Kıvanç Tatlıtuğ'la komşu olmak için kolları sıvadı. Yakışıklı oyuncu, Duygu Sarışın'la Kemerburgaz'da 13 milyon 500 bin TL'lik bir kütük evi gezdi.
24.08.2022 16:14 - Son Güncelleme: 24.08.2022 16:14
Konuşulanlara göre; kendisi gibi oyuncu aşkı Duygu Sarışın'la uzun süredir Zekeriyaköy'deki bir villada oturan Ulusoy, çok beğendiği kütük evlere geçmek için kesin kararını verdi.
Çağatay Ulusoy, üç odalı ve fiyatı 13 milyon 500 bin TL olan kütük evle ilgili son kararını da birkaç gün içerisinde verecek.