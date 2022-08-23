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Burak Öymen'in eşi dünyaca ünlü çek model Tereza Maxova Bodrum'da gördüklerine inanamadı! “Bunu kendi ülkenize..."

Çek model Tereza Maxova, Bodrum'da günlerce aynı koyda demirli bir yatı takibe aldı. Yattan denize çöp atıldığını görüp yetkilileri uyardı. Yetmedi, yata gitti. Çöp atanların Türk olduğunu görünce isyan etti: "Bunu kendi ülkenize nasıl yaparsınız!"

23.08.2022 10:13 - Son Güncelleme: 23.08.2022 10:13
Dünyaca ünlü çek model Tereza Maxova Bodrum’da gördüklerine inanamadı! “Bunu kendi ülkenize...

Bir dönem podyumda fırtınalar estiren dünyaca ünlü model Tereza Maxova, uzun yıllardır Milas Kaplankaya'da yaşıyor.

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Dünyaca ünlü çek model Tereza Maxova Bodrum’da gördüklerine inanamadı! “Bunu kendi ülkenize...

Yılın büyük kısmını eşi Burak Öymen'in projelerinden biri olan Bozbük'teki milyonluk villasında geçiren Çek güzel, artık bizden biri olup çıktı.

Dünyaca ünlü çek model Tereza Maxova Bodrum’da gördüklerine inanamadı! “Bunu kendi ülkenize...

Tereza Maxova, geçtiğimiz günlerde de Türkiye aşkının sözde olmadığını kanıtladı.

Dünyaca ünlü çek model Tereza Maxova Bodrum’da gördüklerine inanamadı! “Bunu kendi ülkenize...

50 yaşındaki eski manken, denizde günlerdir demirli olan lüks bir yatı fark etti.

Dünyaca ünlü çek model Tereza Maxova Bodrum’da gördüklerine inanamadı! “Bunu kendi ülkenize...

Yatı izlemeye başlayan Tereza Maxova, geçtiğimiz akşam üstü yattan denize çöplerin atıldığını fark etti.

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