Burak Öymen'in eşi dünyaca ünlü çek model Tereza Maxova Bodrum'da gördüklerine inanamadı! “Bunu kendi ülkenize..."
Çek model Tereza Maxova, Bodrum'da günlerce aynı koyda demirli bir yatı takibe aldı. Yattan denize çöp atıldığını görüp yetkilileri uyardı. Yetmedi, yata gitti. Çöp atanların Türk olduğunu görünce isyan etti: "Bunu kendi ülkenize nasıl yaparsınız!"
23.08.2022 10:13 - Son Güncelleme: 23.08.2022 10:13
Bir dönem podyumda fırtınalar estiren dünyaca ünlü model Tereza Maxova, uzun yıllardır Milas Kaplankaya'da yaşıyor.
Yılın büyük kısmını eşi Burak Öymen'in projelerinden biri olan Bozbük'teki milyonluk villasında geçiren Çek güzel, artık bizden biri olup çıktı.
Yatı izlemeye başlayan Tereza Maxova, geçtiğimiz akşam üstü yattan denize çöplerin atıldığını fark etti.