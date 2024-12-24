Burak Deniz ile Bestemsu Özdemir ayrıldı mı? İlk açıklama geldi!

Atv'nin reytingleri alt üst eden dizisi Bir Gece Masalı'nda Mahir karakterini canlandıran Burak Deniz, bir süre önce meslektaşı Bestemsu Özdemir ile aşk yaşamaya başladı.
Ünlü çiftin bir mekanda eğlenirken çekilen fotoğrafları ilişki iddialarını beraberinde getirirken Burak Deniz ile Bestemsu Özdemir, konuyla ilgili sessizliklerini bir süre korudu.
Bodrum-Türkbükü'ndeki bir davette samimi şekilde görüntülen ancak açıklama yapmayan ünlü çift, daha sonra birkaç kez daha görüntülendi ve böylelikle ikilinin aşkı belgelendi.
Burak Deniz ile yaşadığı aşkın ortaya çıkmasının ardından Özdemir, katıldığı bir programda sevgilisine övgü yağdırdı.
Bestemsu Özdemir, Deniz için "Başarılı, Türkiye'nin en büyük yeteneklerinden biri. Hem çok iyi kalpli hem de çok yetenekli" dedi.
İkili, son günlerde ise ayrılık iddialarıyla gündeme geldi. İddialar hakkında konuşan ilk isim ise Bestemsu Özdemir oldu.
Nişantaşı'nda görüntülenen Özdemir'e Burak Deniz soruldu. Özdemir, ise sorulara şöyle yanıt verdi: "Markete girdiğimiz zaman çok aç olduğumuz anlarda her şeyi almak isteriz ama tok olduğumuzda ihtiyacımız kadar alırız.
Biraz ona benzetiyorum ben, bazen duygusal olarak aç hissediyoruz ve elemeyi doğru yapamıyoruz. Çok da konuşmaya gerek yok bence. Gerildim, o ismi bana sormanızı gerektirecek bir durum yok.
Herkes kendi yolunda güzel güzel devam ediyor. Ben söylemek istemezdim ama saygı çerçevesinde çok güzel şekilde yolları ayırdık. Hayat bazen ayrı yollar çizebiliyor insanlara"