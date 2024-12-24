Burak Deniz ile Bestemsu Özdemir ayrıldı mı? İlk açıklama geldi!

İkili, son günlerde ise ayrılık iddialarıyla gündeme geldi. İddialar hakkında konuşan ilk isim ise Bestemsu Özdemir oldu.

Nişantaşı'nda görüntülenen Özdemir'e Burak Deniz soruldu. Özdemir, ise sorulara şöyle yanıt verdi: "Markete girdiğimiz zaman çok aç olduğumuz anlarda her şeyi almak isteriz ama tok olduğumuzda ihtiyacımız kadar alırız.

Biraz ona benzetiyorum ben, bazen duygusal olarak aç hissediyoruz ve elemeyi doğru yapamıyoruz. Çok da konuşmaya gerek yok bence. Gerildim, o ismi bana sormanızı gerektirecek bir durum yok.