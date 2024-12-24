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Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun’un annesi paylaşıp “Güzellik genetik” dedirtti! O da en az kızı kadar fenomen...

ATV'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı'nda Canfeza karakterini canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun, başarılı performansı hem de duru güzelliğiyle sık sık adından söz ettirdi. Genç oyuncu, şimdi ise annesi ile gündeme geldi. Coşkun'un sosyal medyayı aktif kullanan annesi Miraç Gündüz'ün paylaşımlarını görenler hayran kaldı. Miraç Hanım'ın paylaşımları "Güzellik genetik" dedirtti.

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Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 16:30 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 16:30
Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun’un annesi paylaşıp Güzellik genetik dedirtti! O da en az kızı kadar fenomen...

Kardeşlerim dizisinde sergilediği performansla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Su Burcu Yazgı Coşkun'un son adresi Bir Gece Masalı oldu.

Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun’un annesi paylaşıp Güzellik genetik dedirtti! O da en az kızı kadar fenomen...

Burak Deniz ile başrolünde yer aldığı dizide Canfeza karakterini canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun, başarılı performansı hem de duru güzelliğiyle sık sık adından söz ettirdi.

Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun’un annesi paylaşıp Güzellik genetik dedirtti! O da en az kızı kadar fenomen...

Genç oyuncu, şimdi ise annesi ile gündeme geldi. Coşkun'un sosyal medyayı aktif kullanan annesi Miraç Gündüz'ün paylaşımlarını görenler hayran kaldı.

Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun’un annesi paylaşıp Güzellik genetik dedirtti! O da en az kızı kadar fenomen...

Miraç Hanım'ın paylaşımları "Güzellik genetik", "Yazgı güzelliğini annesinden almış", "Anne-kız çok güzelsiniz" yorumlarında bulundu.

Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun’un annesi paylaşıp Güzellik genetik dedirtti! O da en az kızı kadar fenomen...

İşte Su Burcu Yazgı Coşkun başta olmak üzere ünlülerin anneleri...

Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun’un annesi paylaşıp Güzellik genetik dedirtti! O da en az kızı kadar fenomen...

Su Burcu Yazgı Coşkun ve annesi

Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun’un annesi paylaşıp Güzellik genetik dedirtti! O da en az kızı kadar fenomen...

Su Burcu Yazgı Coşkun ve annesi

Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun’un annesi paylaşıp Güzellik genetik dedirtti! O da en az kızı kadar fenomen...

Su Burcu Yazgı Coşkun ve annesi

Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun’un annesi paylaşıp Güzellik genetik dedirtti! O da en az kızı kadar fenomen...

Su Burcu Yazgı Coşkun ve annesi

Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun’un annesi paylaşıp Güzellik genetik dedirtti! O da en az kızı kadar fenomen...

Elçin Sangu ve annesi

Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun’un annesi paylaşıp Güzellik genetik dedirtti! O da en az kızı kadar fenomen...

Amine Gülşe ve annesi

Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun’un annesi paylaşıp Güzellik genetik dedirtti! O da en az kızı kadar fenomen...

Neslihan Atagül ve annesi

Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun’un annesi paylaşıp Güzellik genetik dedirtti! O da en az kızı kadar fenomen...

Fahriye Evcen ve annesi

Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun’un annesi paylaşıp Güzellik genetik dedirtti! O da en az kızı kadar fenomen...

Merve Boluğur ve annesi

Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun’un annesi paylaşıp Güzellik genetik dedirtti! O da en az kızı kadar fenomen...

Nesrin Cavadzade ve annesi

Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun’un annesi paylaşıp Güzellik genetik dedirtti! O da en az kızı kadar fenomen...

Demet Özdemir ve annesi

Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun’un annesi paylaşıp Güzellik genetik dedirtti! O da en az kızı kadar fenomen...

Meltem Yılmazkaya ve annesi

Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun’un annesi paylaşıp Güzellik genetik dedirtti! O da en az kızı kadar fenomen...

Kerem Bursin ve annesi

Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun’un annesi paylaşıp Güzellik genetik dedirtti! O da en az kızı kadar fenomen...

Aslı Tandoğan ve annesi