Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun’un annesi paylaşıp “Güzellik genetik” dedirtti! O da en az kızı kadar fenomen...

Kardeşlerim dizisinde sergilediği performansla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Su Burcu Yazgı Coşkun'un son adresi Bir Gece Masalı oldu.
Burak Deniz ile başrolünde yer aldığı dizide Canfeza karakterini canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun, başarılı performansı hem de duru güzelliğiyle sık sık adından söz ettirdi.
Genç oyuncu, şimdi ise annesi ile gündeme geldi. Coşkun'un sosyal medyayı aktif kullanan annesi Miraç Gündüz'ün paylaşımlarını görenler hayran kaldı.
Miraç Hanım'ın paylaşımları "Güzellik genetik", "Yazgı güzelliğini annesinden almış", "Anne-kız çok güzelsiniz" yorumlarında bulundu.
İşte Su Burcu Yazgı Coşkun başta olmak üzere ünlülerin anneleri...