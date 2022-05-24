Billur Kalkavan'dan üzen haber! Akciğer kanserine yakalanan 59 yaşındaki güzel oyuncuya destek yağdı: Bunu da yeneceksin
Sağlıklı yaşam felsefesiyle bilinen Billur Kalkavan'dan üzen haber geldi. Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ettıği ortaya çıkan 59 yaşındaki güzel oyuncuya destek yağdı: "Sen güçlüsün bunu da yeneceksin"
24.05.2022 06:56 - Son Güncelleme: 24.05.2022 06:56
DESTEK YAĞDI
Gördüğü tedavi nedeniyle saçlarını kestiren Billur Kalkavan'ın hastalık haberi sonrası, güzel oyuncuya sosyal medyadan destek mesajları yağdı.
Binlerce seveni, Billur Kalkavan'a "Senin gibi güçlü bir kadın, bu hastalığı yenecek" mesajları gönderdi.