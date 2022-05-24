Vav TV İzle
Haberler Saklambaç Billur Kalkavan'dan üzen haber! Akciğer kanserine yakalanan 59 yaşındaki güzel oyuncuya destek yağdı: Bunu da yeneceksin

Billur Kalkavan'dan üzen haber! Akciğer kanserine yakalanan 59 yaşındaki güzel oyuncuya destek yağdı: Bunu da yeneceksin

Sağlıklı yaşam felsefesiyle bilinen Billur Kalkavan'dan üzen haber geldi. Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ettıği ortaya çıkan 59 yaşındaki güzel oyuncuya destek yağdı: "Sen güçlüsün bunu da yeneceksin"

24.05.2022 06:56 - Son Güncelleme: 24.05.2022 06:56
Bunu da yeneceksin

Birçok dizi ve filmde rol alan Billur Kalkavan, bir süredir ortalarda görünmüyordu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bunu da yeneceksin

59 yaşındaki güzel oyuncudan üzücü haber geldi.

Bunu da yeneceksin

Yıllara meydan okuyan görüntüsü ve sağlıklı yaşama olan tutkusuyla bilinen güzel oyuncunun akciğer kanserine yakalandığı ortaya çıktı.

Bunu da yeneceksin

DESTEK YAĞDI
Gördüğü tedavi nedeniyle saçlarını kestiren Billur Kalkavan'ın hastalık haberi sonrası, güzel oyuncuya sosyal medyadan destek mesajları yağdı.

Bunu da yeneceksin

Binlerce seveni, Billur Kalkavan'a "Senin gibi güçlü bir kadın, bu hastalığı yenecek" mesajları gönderdi.

SON DAKİKA