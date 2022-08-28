Bensu Soral biricik eşi Hakan Baş'ın ilham kaynağı oldu!
Hakan Baş, tasarladığı oyunda Bensu Soral'a olan aşkını yansıttı. İş insanının, eşinin güzelliği ve hayvan sevgisini yansıttığı cep telefonu aplikasyonu 500 binden çok telefonlara yüklenerek büyük başarı elde etti.
28.08.2022 06:58 - Son Güncelleme: 28.08.2022 06:58
Evliliklerindeki kara bulutları dağıtıp yollarına yeniden mutlulukla devam eden Bensu Soral ile Hakan Baş'ın aşkı, bir oyuna ilham verdi.
BÜYÜK BENZERLİK
Oyunun afişinde yer alan Fiona ile Bensu Soral'ın benzerliği de "aşk ilhamı"nı gözler önüne serdi. Hakan Baş'ın kısa süre önce piyasaya sürdüğü oyun, 500 binden fazla defa cep telefonlarına indirilerek büyük başarı elde etti.