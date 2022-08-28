Bensu Soral biricik eşi Hakan Baş'ın ilham kaynağı oldu!

BÜYÜK BENZERLİK

Oyunun afişinde yer alan Fiona ile Bensu Soral'ın benzerliği de "aşk ilhamı"nı gözler önüne serdi. Hakan Baş'ın kısa süre önce piyasaya sürdüğü oyun, 500 binden fazla defa cep telefonlarına indirilerek büyük başarı elde etti.