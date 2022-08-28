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Haberler Saklambaç Bensu Soral biricik eşi Hakan Baş'ın ilham kaynağı oldu!

Bensu Soral biricik eşi Hakan Baş'ın ilham kaynağı oldu!

Hakan Baş, tasarladığı oyunda Bensu Soral'a olan aşkını yansıttı. İş insanının, eşinin güzelliği ve hayvan sevgisini yansıttığı cep telefonu aplikasyonu 500 binden çok telefonlara yüklenerek büyük başarı elde etti.

28.08.2022 06:58 - Son Güncelleme: 28.08.2022 06:58
Bensu Soral eşi Hakan Baş’ın ilham kaynağı oldu! Hakan Baş çıkarttığı cep telefonu aplikasyonunda...

Evliliklerindeki kara bulutları dağıtıp yollarına yeniden mutlulukla devam eden Bensu Soral ile Hakan Baş'ın aşkı, bir oyuna ilham verdi.

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Bensu Soral eşi Hakan Baş’ın ilham kaynağı oldu! Hakan Baş çıkarttığı cep telefonu aplikasyonunda...

ABD'nin en saygın üniversitelerinden Yale'de gördüğü eğitimin ardından kurduğu teknoloji şirketiyle büyük başarı yakalayan Baş, yeni bir cep telefonu aplikasyonu çıkardı.

Bensu Soral eşi Hakan Baş’ın ilham kaynağı oldu! Hakan Baş çıkarttığı cep telefonu aplikasyonunda...

Hakan Baş, şirketi aracılığıyla çıkardığı "Fiona's Farm" isimli cep telefonu aplikasyonunu hazırlarken Soral'ın güzelliği ve hayvan sevgisinden ilham aldı.

Bensu Soral eşi Hakan Baş’ın ilham kaynağı oldu! Hakan Baş çıkarttığı cep telefonu aplikasyonunda...

BÜYÜK BENZERLİK
Oyunun afişinde yer alan Fiona ile Bensu Soral'ın benzerliği de "aşk ilhamı"nı gözler önüne serdi. Hakan Baş'ın kısa süre önce piyasaya sürdüğü oyun, 500 binden fazla defa cep telefonlarına indirilerek büyük başarı elde etti.

Bensu Soral eşi Hakan Baş’ın ilham kaynağı oldu! Hakan Baş çıkarttığı cep telefonu aplikasyonunda...

İş adamının yakaladığı başarı da "İşte aşkın gücü" yorumları yaptırdı.

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