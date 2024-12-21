Babasını kaybeden Bayhan ilk kez görüntülendi! “Acım büyük ama...”

Cenaze namazı sırasında ayakta durmakta güçlük çeken Bayhan , acı kaybının ardından ilk kez bir davette görüntülendi.

Bayhan şu ifadeleri kullandı: "Netice itibarıyla artık olmuş bir şeyle alakalı takdir-i ilahi diyoruz. Acım büyük ama hayat bir şekilde devam ediyor. Ateş düştüğü yeri yakar, acı benim acım"