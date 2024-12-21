Babasını kaybeden Bayhan ilk kez görüntülendi! “Acım büyük ama...”

Popstar yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Bayhan'dan geçen ay kötü haber geldi. Ünlü şarkıcı Bayhan'ın babası Sabahattin Gürhan trafik kazası nedeniyle 68 yaşında hayatını kaybetti.
Gürhan'ın cenazesi, önce merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'ndeki evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenaze, Akkapı Mezarlığı'na götürüldü.
Cenaze namazı sırasında ayakta durmakta güçlük çeken Bayhan, acı kaybının ardından ilk kez bir davette görüntülendi.
Bayhan şu ifadeleri kullandı: "Netice itibarıyla artık olmuş bir şeyle alakalı takdir-i ilahi diyoruz. Acım büyük ama hayat bir şekilde devam ediyor. Ateş düştüğü yeri yakar, acı benim acım"