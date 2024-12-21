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Babasını kaybeden Bayhan ilk kez görüntülendi! “Acım büyük ama...”

Popstar yarışmasıyla adını duyuran ve kendine has tavırlarıyla hafızalara kazınan Bayhan'dan geçen ay kötü haber geldi. Ünlü şarkıcı Bayhan'ın babası Sabahattin Gürhan hayatını kaybetti. Baba acısıyla sarsılan şarkıcı, ilk kez bir davette görüntüledi. Bayhan, "Acı benim acım" dedi.

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Giriş Tarihi :21 Aralık 2024 , 14:09 Güncelleme Tarihi :21 Aralık 2024 , 14:09
Babasını kaybeden Bayhan ilk kez görüntülendi! Acım büyük ama...

Popstar yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Bayhan'dan geçen ay kötü haber geldi. Ünlü şarkıcı Bayhan'ın babası Sabahattin Gürhan trafik kazası nedeniyle 68 yaşında hayatını kaybetti.

Babasını kaybeden Bayhan ilk kez görüntülendi! Acım büyük ama...

Gürhan'ın cenazesi, önce merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'ndeki evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenaze, Akkapı Mezarlığı'na götürüldü.

Babasını kaybeden Bayhan ilk kez görüntülendi! Acım büyük ama...

Cenaze namazı sırasında ayakta durmakta güçlük çeken Bayhan, acı kaybının ardından ilk kez bir davette görüntülendi.

Babasını kaybeden Bayhan ilk kez görüntülendi! Acım büyük ama...

Bayhan şu ifadeleri kullandı: "Netice itibarıyla artık olmuş bir şeyle alakalı takdir-i ilahi diyoruz. Acım büyük ama hayat bir şekilde devam ediyor. Ateş düştüğü yeri yakar, acı benim acım"