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Haberler Saklambaç Azra Kohen'den 'açık' intikam! Başak Sayan'ın o fotoğrafını paylaştı

Azra Kohen'den 'açık' intikam! Başak Sayan'ın o fotoğrafını paylaştı

Başak Sayan, Azra Kohen'in 2013 yılında yayımlanan 'Fi' adlı kitabının kendisinin 2011 yılında yayımlanan 'Bağlanma Korkusu' adlı kitabından çalıntı olduğunu iddia etmişti. Tazminat davasını kazanan Kohen, Sayan'ın yıllar önce çekilmiş açık fotoğrafını paylaştı.

09.08.2022 06:59 - Son Güncelleme: 09.08.2022 06:59
Azra Kohen’den ’açık’ intikam! Başak Sayan’ın o fotoğrafını paylaştı

9 yıldır farklı mecralarda birbirine savaş açan Azra Kohen ile oyuncu Başak Sayan arasında gerilim daha da arttı.

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Azra Kohen’den ’açık’ intikam! Başak Sayan’ın o fotoğrafını paylaştı

Kohen, kitabına iftira attığı gerekçesiyle Sayan'a 1.5 milyon liralık tazminat davası açmıştı.

Azra Kohen’den ’açık’ intikam! Başak Sayan’ın o fotoğrafını paylaştı

Azra Kohen, yaptığı son paylaşımda 150 bin TL manevi tazminata hükmedilen Başak Sayan'a 'yalancı' deyip, seksi fotoğrafını paylaştı.

Azra Kohen’den ’açık’ intikam! Başak Sayan’ın o fotoğrafını paylaştı

Kohen, paylaşımında, "Başak Sayan'ı sayfamda bu fotosuyla paylaşacağımı hiç düşünmezdim ama söylemeye devam ettiği yalanlar yüzünden mecburum.

Azra Kohen’den ’açık’ intikam! Başak Sayan’ın o fotoğrafını paylaştı

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Fotoğrafın seviyesizliği yüzünden herkesten özür dilerim" ifadelerini kullandı.

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