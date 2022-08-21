Ata Demirer ve Serenay Tütüncü fena yakalandı! Aşk dedikodusunu kanıtlayan kareler...
Ata Demirer'in Serenay Tütüncü isimli bir güzelle aşk yaşadığı iddia edildi. İkilinin, geçtiğimiz günlerde aynı teknede mercan tutarken çekilen görüntüleri, dedikoduların kanıtı gibiydi.
21.08.2022 06:57 - Son Güncelleme: 21.08.2022 06:57
50 yaşında olan Demirer'in, Serenay Tütüncü isimli bir tasarımcıyla yakınlaştığı dedikoduları sosyal medyaya damga vurdu.
Güzel tasarımcı ile Ata Demirer'in birkaç gün önce aynı teknede balık tutup yakaladıkları mercan balığıyla verdiği pozlar ise aşk iddialarını güçlendirdi.