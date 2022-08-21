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Haberler Saklambaç Ata Demirer ve Serenay Tütüncü fena yakalandı! Aşk dedikodusunu kanıtlayan kareler...

Ata Demirer ve Serenay Tütüncü fena yakalandı! Aşk dedikodusunu kanıtlayan kareler...

Ata Demirer'in Serenay Tütüncü isimli bir güzelle aşk yaşadığı iddia edildi. İkilinin, geçtiğimiz günlerde aynı teknede mercan tutarken çekilen görüntüleri, dedikoduların kanıtı gibiydi.

21.08.2022 06:57 - Son Güncelleme: 21.08.2022 06:57
Ata Demirer ve Serenay Tütüncü fena yakalandı! Aşk dedikodusunu kanıtlayan kareler...

Ata Demirer her yaz olduğu gibi bu yıl da teknesiyle Ege'de koylarda dinleniyor.

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Ata Demirer ve Serenay Tütüncü fena yakalandı! Aşk dedikodusunu kanıtlayan kareler...

Özellikle de Gökçeada ile Bozcaada Demirer'in favori bölgeleri.

Ata Demirer ve Serenay Tütüncü fena yakalandı! Aşk dedikodusunu kanıtlayan kareler...

İddialara göre başarılı oyuncu aşka da yelken açtı.

Ata Demirer ve Serenay Tütüncü fena yakalandı! Aşk dedikodusunu kanıtlayan kareler...

50 yaşında olan Demirer'in, Serenay Tütüncü isimli bir tasarımcıyla yakınlaştığı dedikoduları sosyal medyaya damga vurdu.

Ata Demirer ve Serenay Tütüncü fena yakalandı! Aşk dedikodusunu kanıtlayan kareler...

Güzel tasarımcı ile Ata Demirer'in birkaç gün önce aynı teknede balık tutup yakaladıkları mercan balığıyla verdiği pozlar ise aşk iddialarını güçlendirdi.

Ata Demirer ve Serenay Tütüncü fena yakalandı! Aşk dedikodusunu kanıtlayan kareler...

Serenay Tütüncü, Demirer'in teknesinden bu pozu verdi.

Ata Demirer ve Serenay Tütüncü fena yakalandı! Aşk dedikodusunu kanıtlayan kareler...

Demirer ve güzel tasarımcı, beraber mercan yakaladı.

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