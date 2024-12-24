Anne-kız davette! Emine Ün’ün güzeller güzeli kızı Duru’yu gören hayran kaldı! “Çok güzel bir genç kız”

Emine Ün'ün 2004-2009 yılları arasında evli kaldığı oyuncu Emre Kınay'dan Duru adında bir kızı oldu.

Kızını gözlerden uzak büyüten Emine Ün, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarında Duru'ya sık sık yer verdi. S

öz konusu paylaşımlar, her seferinde sosyal medyada büyük ilgi gördü. Anne-kız şimdi ise beraber katıldıkları bir davetle gündeme geldi.

20 yaşındaki Duru ile bir davete katılan Emine Ün, kızı ile objektif karşısına geçti. Süper minili tarzıyla dikkat çeken anne-kız kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.