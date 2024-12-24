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Anne-kız davette! Emine Ün’ün güzeller güzeli kızı Duru’yu gören hayran kaldı! “Çok güzel bir genç kız”

Emine Ün, Emre Kınay ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Duru Kınay ile bir davette boy gösterdi. Hem tarzları hem güzellikleriyle dikkat çeken ikiliden Duru Kınay, son haliyle kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Annesinin boyuna yetişen Duru Kınay için "Çok güzel bir genç kız", "Boynuz kulağı geçmiş", "Manken gibi maşallah" yorumları yapıldı.

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Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 10:35 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 10:35
Anne-kız davette! Emine Ün’ün güzeller güzeli kızı Duru’yu gören hayran kaldı! Çok güzel bir genç kız

Emine Ün'ün 2004-2009 yılları arasında evli kaldığı oyuncu Emre Kınay'dan Duru adında bir kızı oldu.

Anne-kız davette! Emine Ün’ün güzeller güzeli kızı Duru’yu gören hayran kaldı! Çok güzel bir genç kız

Kızını gözlerden uzak büyüten Emine Ün, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarında Duru'ya sık sık yer verdi.

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Anne-kız davette! Emine Ün’ün güzeller güzeli kızı Duru’yu gören hayran kaldı! Çok güzel bir genç kız

öz konusu paylaşımlar, her seferinde sosyal medyada büyük ilgi gördü. Anne-kız şimdi ise beraber katıldıkları bir davetle gündeme geldi.

Anne-kız davette! Emine Ün’ün güzeller güzeli kızı Duru’yu gören hayran kaldı! Çok güzel bir genç kız

20 yaşındaki Duru ile bir davete katılan Emine Ün, kızı ile objektif karşısına geçti. Süper minili tarzıyla dikkat çeken anne-kız kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Anne-kız davette! Emine Ün’ün güzeller güzeli kızı Duru’yu gören hayran kaldı! Çok güzel bir genç kız

Annesiyle benzerliğiyle çok konuşulan Duru Kınay'ın son hali için "Çok güzel bir genç kız", "Boynuz kulağı geçmiş", "Manken gibi maşallah" yorumları yapıldı.

Anne-kız davette! Emine Ün’ün güzeller güzeli kızı Duru’yu gören hayran kaldı! Çok güzel bir genç kız

Öte yandan Emine Ün'ün yıllara medyan okuyan güzelliği de beğeni topladı. Ün için "Kızıyla abla kardeş gibi görünüyorlar" ifadeleri kullandı.

Anne-kız davette! Emine Ün’ün güzeller güzeli kızı Duru’yu gören hayran kaldı! Çok güzel bir genç kız

İşte Emine Ün ve kızı Duru Kınay'ın davet pozu...

Anne-kız davette! Emine Ün’ün güzeller güzeli kızı Duru’yu gören hayran kaldı! Çok güzel bir genç kız

SEVGİLİSİ FUTBOLCU ÇIKTI

Duru son olarak özel hayatıyla gündeme gelmişti. Duru Kınay'ın İstanbul Beylikdüzüspor futbolcusu Emirhan Çalışkan ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Anne-kız davette! Emine Ün’ün güzeller güzeli kızı Duru’yu gören hayran kaldı! Çok güzel bir genç kız

Emine Ün ve kızı Duru Kınay

Anne-kız davette! Emine Ün’ün güzeller güzeli kızı Duru’yu gören hayran kaldı! Çok güzel bir genç kız

Emine Ün ve kızı Duru Kınay