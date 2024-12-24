Anne-kız davette! Emine Ün’ün güzeller güzeli kızı Duru’yu gören hayran kaldı! “Çok güzel bir genç kız”

Emine Ün'ün 2004-2009 yılları arasında evli kaldığı oyuncu Emre Kınay'dan Duru adında bir kızı oldu.
Kızını gözlerden uzak büyüten Emine Ün, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarında Duru'ya sık sık yer verdi.
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öz konusu paylaşımlar, her seferinde sosyal medyada büyük ilgi gördü. Anne-kız şimdi ise beraber katıldıkları bir davetle gündeme geldi.
20 yaşındaki Duru ile bir davete katılan Emine Ün, kızı ile objektif karşısına geçti. Süper minili tarzıyla dikkat çeken anne-kız kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Annesiyle benzerliğiyle çok konuşulan Duru Kınay'ın son hali için "Çok güzel bir genç kız", "Boynuz kulağı geçmiş", "Manken gibi maşallah" yorumları yapıldı.
Öte yandan Emine Ün'ün yıllara medyan okuyan güzelliği de beğeni topladı. Ün için "Kızıyla abla kardeş gibi görünüyorlar" ifadeleri kullandı.
İşte Emine Ün ve kızı Duru Kınay'ın davet pozu...
SEVGİLİSİ FUTBOLCU ÇIKTI
Duru son olarak özel hayatıyla gündeme gelmişti. Duru Kınay'ın İstanbul Beylikdüzüspor futbolcusu Emirhan Çalışkan ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.
Emine Ün ve kızı Duru Kınay
Emine Ün ve kızı Duru Kınay